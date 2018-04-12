2018年04月12日 04:11 中國時報 劉屏

了解文革歷史的人會告訴你，候任台大校長的管中閔如今的處境，差堪比擬慘遭批鬥的大陸國家主席劉少奇。一個沒有最基本法治觀念的統治當局，基於仇恨而掀起腥風血雨的鬥爭，給國家造成的豈只是10年動亂，更是幾代都無法復原的災難。這是中國大陸最悲慘的記憶，如今可能成為台灣最殘酷的現實。

如果今天還使用「卡管」這個名詞，恐怕是對情勢的錯估與低估，因為「卡管」之力道已上升至唯有去管而後快，所以「卡管」已演變為批管、鬥管、毀管。批鬥能否成功，不在於事實，而在於抹黑的伎倆；不是講道理，而是訴諸於盲目的激情。當年對付劉少奇，是一次又一次的批鬥大會，加上無休無止的折磨；如今對付管中閔，是一道又一道的金牌，加上行政、立法、司法、黨媒的全力動員。這樣的無所不用其極，目的在於對其人格上造成汙衊，心理上造成崩潰，意志上造成瓦解。

劉少奇有什麼錯？錯在治國理念與毛澤東不盡相同，更錯在他掌管了行政體系，所以毛藉由發動文化大革命，不但鬥臭鬥垮劉，還要徹底消除劉的影響力，以確保革命紅旗不變色。今天管中閔有什麼錯？錯在意識形態不同於民進黨，錯在出身不是正綠旗，錯在主張開大門走正路，所以管不見容於褊狹之輩。

毛澤東發動文革，出發點是仇恨，據以挑動全民情緒的也是仇恨。劉少奇是國家主席，但全國陷入瘋狂之際，法治已成具文，不必經由任何合法程序就剝奪他的一切權利，包括政治權利與生存權利。現在台灣當局的所作所為，同樣地因政治上的仇恨，從卡管進而虐管。批管的仇恨繼續被當局延燒，台灣文革不就隱然現身？

虧執政黨那麼多法學博士、律師，其手段已看不出法治觀念。許多有良知的人士已經指出，對於管中閔，教育部唯一能做的就是聘任，這是《大學法》明文規定。因為《大學法》第9條規定，是行政法所稱的「羈束處分」，亦即法律明確規定了行政行為的範圍、條件、程度、方法等，行政機關沒有自由選擇的餘地。如今教育部硬是把「羈束處分」拗成「裁量處分」，絞盡腦汁不讓管上任，其實已經違反了《行政程序法》第116條「羈束處分不得轉換為裁量處分」之規定。教育部知法犯法，法學教授出身的蔡英文總統任由屬下玩法弄法，真是好一個台灣奇蹟！

虐管是台灣民主化後最赤裸裸的破壞校園自主之舉，它不是單一事件，而是執政當局恣意妄為的一環。政府違背非核家園承諾，意欲重啟核二，卻拿不出像樣的理由；漁船被日本攻擊，執政的回應是要漁民自我檢討；果菜市場連連休市，農民叫苦連天，空降的負責人卻不動如山；黨產會一路追殺，盤查、搜索、凍結，以「轉型正義」為名而行清算鬥爭之實；違反契約規定而剝奪退伍軍人法定權益，因此造成死難，當局毫無悲憫之情。

凡此種種，讓人不禁嘆息，顢頇倒也罷了，竟然讓仇恨大行其道，導致社會已出現文革癥候，能不痛哉！

(中國時報)