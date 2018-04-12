陳菊若輔選 小心被我告

2018年04月12日 04:11 中國時報 羅智強

陳菊出任總統府祕書長，全國都在熱議，這位民進黨重量級的南霸天，將如何協助蔡英文勸出前台北縣長蘇貞昌出征新北？而陳菊還沒上任也展現花媽強勢，又是拜訪蘇貞昌，又是嗆聲高志鵬，一副選戰總操盤手的架勢，毫無違和感的「超展開」。

然而，大家不覺得，中間有一些「怪」的地方嗎？在談「怪」之前，我先幫大家回憶一件，多數人不記得，但我永遠不會忘記的「往事」。

2011年，我還是總統府發言人的時候，有一天，馬英九對我說，連任選舉即將開始，需要開始準備選舉工作，他要調整我的角色，協助他的選舉事務。接到指令後，我即開始準備業務交接，並遞上辭呈，辭去總統府發言人的工作，擔任馬英九競選辦公室「台灣加油讚」的副執行長。對馬英九來說，總統府發言人領的是總統府的薪水，我要負責選務，就必須辭去總統府工作，這是「天經地義」。

但各位讀者以為我是要誇馬英九的公私分明嗎？非也。我要說的是接下來的離譜事。辭去總統府發言人後，綠營竟然向檢方告發我涉嫌貪瀆，民進黨立法院黨團重炮批羅智強有兩大罪狀，一是羅智強領總統府的薪水，卻在做輔選的事；二是羅智強雖離開總統府，但仍指揮總統府內的「十人議題小組」從事輔選工作。

民進黨厲聲質疑，羅智強和十人小組「領納稅人的錢，卻是在幫馬英九輔選」，痛批這是黨政不分、公器私用，要求羅智強把薪水吐出來，當時的立委涂醒哲還強調「我也做過政務官，知道不管是自己選或幫人輔選，都要很小心，不能用公資源去幫特定人輔選。」於是，我接受檢方將近1年的調查，確認我沒有拿公家的薪水卻去輔選，而總統府根本沒有所謂十人議題小組輔選之事，全案簽結。

故事到這裡，大家應該可以看出台灣今天最大的困境是什麼了，就是被這種政客型的雙重標準搞得烏煙瘴氣，沒有是非。2011年的羅智強，是用最高的標準辭總統府發言人去輔選，猶被綠營控告貪瀆，纏訟1年；而今天的陳菊卻大剌剌地準備接總統府祕書長來搞輔選，一副光明正大地要把總統府變身為民進黨的2018年競選指揮所。當年所有對羅智強的指控，今天都可以原封不動地還給陳菊，但民進黨卻可以笑罵由人。

請民進黨和陳菊不要搞錯了，總統府是憲法明定的行政機關，是以公務預算運作的，不是民進黨的幫派堂口。如果陳菊硬是要把總統府祕書長做成競選總指揮，插手選務的話。那麼，我要做的只有一件事，就是比照綠營當年控告羅智強貪瀆的邏輯，以民進黨之道還施陳菊，也去告發陳菊貪瀆。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)