玩選舉 不能玩掉台灣命脈

2018年04月12日 04:11 中國時報 蔡志弘

最近行政院長賴清德多次高舉台獨的大旗，強調自己確實是「台獨的政治工作者」，還說如果九二共識是兩岸鑰匙，「在台灣是找不到的」；對照蔡總統仍以「維持現狀」為回應基調，蔡賴給外界「分扮黑臉和白臉」唱雙簧的觀感，如此多手策略運用實無助化解兩岸僵局，甚至更加深民共之間的相互猜疑。

民進黨不要犯了戰略誤判的錯誤，北京現在實際是看蔡政府怎麼做，而不僅是口頭上的表態。這段時間大陸方面看到，蔡政府阻擋台灣年輕人赴中國銀行任職，還技術性干預大陸台商回台徵才，這些動作既不友善，也無法取得台灣人民的支持，傷害了蔡政府的兩岸作為和施政表現。

從大陸官方外圍媒體《環球時報》的批評，到黨媒《人民日報》海外版評論的批判，再到國台辦的正式聲明譴責，接著同樣正部級的央媒「新華社」發表措辭嚴厲的署名文章，劈頭就提出「三問賴清德」，直接點名賴揆。陸媒提到的可能反制做法既是對台灣警告，也是對內部宣示。

從上世紀70年代後期，鄧小平提出「和平統一，一國兩制」大政方針後，大陸對台政策迄今一以貫之，而習近平在本次兩會修憲後，未來已無連任國家主席的任期限制，黨內權力高度鞏固。對台灣人來說，不論喜不喜歡大陸，都要對大陸有正確的認識和理解。

從這點來看，賴揆最近的發言和蔡政府的做法，造成民共之間敵意螺旋不斷上升，距離越拉越遠，更遑論建立基本的互信關係。試問，這種情況下，大陸要如何感受到小英總統所謂的「善意」呢？

兩岸僵局的解套之鑰其實仍在於民進黨對「一中內涵」的進一步闡述和承認。蔡總統2016年的就職演說既已提出《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，這兩部法典的核心精神就是「兩岸同屬一中」，同時以「一國之兩地區」定位兩岸。

筆者曾以「一中內涵，相互理解」的表述，試著為兩岸僵局提供解方，核心要旨在於創造新的論述包容空間，希冀兩岸當局能求「一中框架」之同，包容對「一中內涵」之分歧。

說白一點，就是雙方都展現化解僵局的誠意，同時對於雙方分歧，透過「心領神會」，互相理解但不點破的方式，求得能夠交流合作的信任基礎。

台灣是典型的選舉社會，政黨之間的激烈競爭也是民主社會的常態，不過，我們在承擔所謂「民主必要之惡」的同時，也要有所警覺，不能把短暫的政治利益看得比台灣整體利益還重要。激化兩岸關係也許能換來選票和政治利益，卻是拿台灣的整體福祉和未來發展作籌碼，這對台灣真的是有利嗎？小英總統和賴揆不妨認真思考。（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)