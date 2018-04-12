2018年04月12日 04:11 中國時報 白德華

博鰲論壇今年因大陸國家主席習近平親自與會，讓兩岸「蕭習會」備受矚目。但從數天前兩岸共同市場基金會發言人陳德昇說，可能安排10日下午專場會見，到最後形勢急轉直下，會見10分鐘、取消閉門會見收場，顯見兩岸僵局未解之際，大陸似認為多談無益。

習近平今年親赴博鰲，顯然著眼美國總統川普四處點火，利用主場外交宣示大改革大開放，並前進南海大閱兵，以鮮明態度抗衡貿易保護、台灣牌及「航行自由」策略，不退縮不畏懼。不過，台灣還是關心博鰲的兩岸會晤，看看高層過招。

「蕭習會」上習近平說了兩件事，多集中工商界，一手軟一手硬。軟的是，他對冠捷董座宣建生說，想到1992年和宣長談一整晚，最終達成冠捷福清設廠計畫。宣建生認為，這點看得出習念舊，很有人情味。

習近平1985年前往福建任職，直到2002年才調往調浙江，先後在福建17年。福建經驗不僅形塑了習近平的從政經驗，他在福州娶妻生子，對福建自是感情深厚；而當年福建投資最多的是台商，習因此對台灣有了更深一層的認識，說習感念台商，對台商族群另眼相看，一點不誇張。至於台商對陸貢獻，大陸前國家主席胡錦濤已說過多次，對台商熟稔的習近平更清楚了解。

說到「硬」的一面，習更不手軟。「台灣問題攸關中華民族根本利益，島內工商界朋友要旗幟鮮明地堅持九二共識，反對台獨，堅定推動兩岸關係和平發展。」這是習首次點名台灣內部工商界，不僅止於大陸台商；如果此說屬實，顯示的極可能是《反分裂國家法》已進一步細化。

2016年民進黨執政後，大陸前國台辦主任張志軍便曾說過，「絕不允許台商到大陸賺錢，回台灣卻支持台獨。」國台辦發言人多次重複此說；習近平只是用更隱諱形式說出，潛台辭似乎是正告台灣產業界，涉及和統大是大非問題上不存在模糊空間，要到大陸經商就別當「牆頭草」。

兩岸水乳交融時期，博鰲的兩岸會晤就像兩岸領導人直接或間接的碰頭會。2008年「蕭胡會」，大陸領導人胡錦濤首會副總統當選人蕭萬長，開啟兩岸層峰會晤新模式；2012年馬英九連任，副總統當選人吳敦義與大陸總理李克強會面1小時，同意擴大兩岸合作商機，博鰲至此成為兩岸合作的新典範。

民進黨上台後兩岸陷入僵局，一方面談無可談，另方面，十九大剛過，對台大政方針已定，一切「操之在我」，博鰲兩岸會晤邊陲化，自可想見。而繼惠台31條後，廈門再開第一炮，率先推出60項配套措施，從生到死全包。硬的更硬，軟的更軟，條理分明，有利有理。與其說檯面話，不如爭取民心更符實際。

(中國時報)