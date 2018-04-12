柏楊價值 大陸熱 台灣冷

2018年04月12日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

柏楊著作《醜陋的中國人》在兩岸引起廣大回響，大陸至今仍視柏楊為啟蒙者。（本報資料照片）

作家柏楊著作《醜陋的中國人》在兩岸曾引起廣大回響，大陸至今仍視柏楊為啟蒙者，台灣當年也有許多黨外人士深受啟發。今年逢柏楊逝世10周年，兩岸均有紀念活動，然而柏楊遺孀張香華則感慨，台灣人已不太談柏楊，但也淡然，「柏楊也不是第一個被今日台灣輕忽的作家。」

張香華指出，柏楊一生將批判精神實踐於筆墨，對言論自由、人權尤其重視，但他並不以衝突、抗爭、對立為手段，不論在台灣寫專欄或是在大陸出書面對審核、刪節，柏老均是隨遇而安，「我們反而認為，只要文化思想能夠流通，一些理念、精神就能慢慢被培養起來。」張香華說，如今柏楊作品在大陸受審查，其實只有習慣用語略作調整。

作品不應被當成工具

反觀台灣，張香華感慨作家和作品，往往是被「拿來用」的工具，抗日思想被片面截取成了親日思想；主張言論自由如今都被「用」於「轉型正義」。張香華有感地表示：「愈強大的時候，愈能夠接受別人對自己缺點的批評，愈弱的時候反而愈無法接受。」

柏楊當年因美國漫畫《大力水手》的翻譯以匪諜罪名獲罪入獄，張香華認為「可惜了，也成就了！」牢獄束縛了柏楊的視野，但也因此讓他專心致志地讀《二十四史》，寫就《中國人史綱》、《中國帝王皇后親王公主世系錄》、《中國歷史年表》三部書稿。

「出獄後李煥私下宴請，見面即說『你辛苦了』，而柏楊的回答竟是『我需要這個磨鍊』！」張香華回憶這段過往，認為正因柏楊是「內心有層次」的人，才能成就他寫史，而《柏楊版資治通鑑》堪稱集大成者。

憶往事早已雲淡風輕

柏楊是第一個以西元來寫中國歷史的人，且他對歷朝歷代皇帝總是直呼其名，為此張香華還曾與柏老多次爭論：「那些名字太難念，你就不能括號註明是唐太宗或誰？」在柏楊逝世10周年後雲淡風輕的趣談，卻更清晰地在這個時代看見前輩文人的覺醒與突破。

(中國時報)