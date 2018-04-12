《異域》賣200萬冊 柏楊只拿5萬元

2018年04月12日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「為什麼不寫？難道我說的不是真的嗎？」柏楊遺孀張香華憶及，當年友人勸他別再寫雜文以免出事，柏老卻認為知識分子肩負社會責任而堅持批判。這樣的柏楊雖被台灣文友敬而遠之，但張香華說，柏楊的朋友「上至達官貴人下至販夫走卒，香港作家金庸、倪匡更是經常往來的玩伴。」

人情冷暖，張香華最明白，她回憶一次柏楊到了美國找故舊老友，對方嚇得告知「從此別聯絡！」一次柏楊受邀去某大學看相聲，準備出門前臨時接到學校電話，告知「請不要來了。」他首次在公開場合演講談「醜陋的中國人」，請主辦方現場錄音，但事後主辦單位寄來的演講錄音卻是一片空白。

倒是香港的文友金庸、倪匡毫無包袱深交多年，倪匡總是來台找柏楊出門郊遊，金庸則是湊在一起玩「梭哈」的牌友。張香華說，「最有趣的是王昶雄，一個只會說國語，一個只會閩南語，語言不通卻可以一見面就擁抱，然後一起去綠島玩。」

柏楊當年因《大力水手》事件入獄，所有的作品都被禁，然而以筆名鄧克保所寫的小說《異域》，以泰北孤軍悲壯故事暗喻國民政府當年的腐敗，反而逃過查禁持續熱賣了200萬冊，但張香華透露，當年柏楊其實是以5萬元台幣將版權賣斷給星光出版社，不過在柏楊出獄後，出版社便將版權歸還柏楊，也算情深義重。

(中國時報)