林佳龍促銷花博 簽署友好城市

2018年04月12日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

林佳龍（左）與昌原市長安商守穿上球衣，與NC恐龍吉祥物霸王龍（後排左）、腕龍（後排右）、花博吉祥物來虎（前排左）、樂虎（前排右）一起比讚合照。（台中市政府提供）

台中市長林佳龍11日晚上在南韓昌原市，受邀於旅韓台灣投手王維中先發的職棒賽事中，與昌原市長安商守共同開球，並為王維中加油，成為台灣首位於韓職開球的縣市首長，並代表台中與昌原簽署友好城市；林佳龍說，台中與昌原市將在教育、運動、產業、旅遊、文化、農業等領域加強交流，共同促進兩市發展及情誼。

林佳龍11日晚上受邀前往韓國馬山球場，與昌原市簽署友好城市協定書，並穿上王維中背號48號球衣，與昌原市長安商守共同為賽事開球，現場國際旅客一起吶喊為王維中加油；台中花博吉祥物樂虎、來虎及NC恐龍隊吉祥物驚喜現身，邀世界旅客一起到台中「聆聽花開的聲音」。

「歷史性的一刻！」林佳龍表示，台中成為台灣第1座與昌原市締結友好關係的城市，昌原也成為第1座加入「台中宣言」的城市，別具意義；希望王維中在11日晚上的賽事中再次奪下勝投，並邀請所有韓國民眾一起到台中來參觀花博。

林佳龍說，2010年昌原市與鎮海市、馬山市合併成為目前新的昌原市，同年台中縣市也合併升格為直轄市，兩座城市都在這1年邁入新階段；目前台中已成為台灣第2大城，並獲CNN評為台灣最宜居城市，兩市締結友好關係後，將搭起橋梁，進一步促進台韓間交流。

安商守表示，旅韓投手王維中在韓職表現亮眼，是台灣史上第一位在韓國職棒初登板就奪下勝投的選手台灣民眾與昌原市民都很喜歡王維中；11日的友好城市及台中宣言簽署儀式，在馬山棒球場舉行，由昌原市民共同見證2市友誼。透過這次機會把台中世界花卉博覽會的資訊傳達給韓國民眾，希望2市交流越來越活躍。

林佳龍還將一套中信兄弟的球衣致贈給安商守，因中信兄弟是台中的主場球隊，希望能與NC恐龍隊有更多交流。林佳龍也歡迎未來NC恐龍到台中進行春訓，讓球迷們可以近距離看到王維中的精采表現，增進2市運動交流。

(中國時報)