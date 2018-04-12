林青霞打氣希望孫越沒事

2018年04月12日 01:22 中國時報 李承陽 、 劉育良 報導

林青霞得知孫越病況也嚇了一跳。（資料照片）

孫越（左起）多年前跟林青霞、陶大偉演出電影《四傻害羞》。（取材自YouTube）

永遠的玉女掌門人林青霞，過去曾與孫越合演過《窗外》、《七隻狐狸》、《四傻害羞》等經典電影，她昨日透過媒體得知孫越因急性肺阻塞（COPD）發作，住進台大醫院加護病房，驚訝表示：「天呀！他病危嗎？我們沒聯繫，希望他沒事。」

今年63歲的林青霞日前出席香港國際電影節擔任講座嘉賓，分享當年拍攝《笑傲江湖II東方不敗》時，某次下戲回飯店倒頭就睡，一覺醒來看到床單上染滿戲服上的血漿，頓時寂寞感湧上心頭，便萌生了隱退的想法。

隨時擁正能量

「這一場戲讓我意識到，40歲時一定要有一個人生的大轉變。」林青霞告誡自己一定不能再拍戲，就急流勇退，淡出螢光幕，這點跟87歲的孫越異曲同工，孫越將滿60歲那年，拍完最後一部電影《兩個油漆匠》後，也宣布告別影壇，全心投身公益。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗昨表示，孫越是因為敗血性休克而引發的急性肺阻塞，入住加護病房，目前感染指數已暫時獲得控制，病情算是回穩。

董氏基金會菸害防制中心昨也在官方臉書貼出孫越之前的報導，寫道：「孫叔用智慧與幽默告訴我們，每時每刻都有好東西流過去，抓住了就是幸運。壞東西，別想著。」文末感謝終身志工孫越用身教替大家上了一課。

孫越多年來的最佳拍檔張小燕，昨則在臉書為他打氣說：「孫叔叔、老越…你永遠在我身旁！加油！」

(中國時報)