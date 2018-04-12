背著許維恩KID認泡奶精

KID（右）被爆料劈腿，許維恩表示這些已知情且都過去了。（取材自臉書）

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中國時報
報導林彥君
KID（左）和奶精因合作網路劇認識。（取材自臉書）

直播主「奶精」李玟儒日前在直播節目中表示，曾被男主持人追求並約會，奶精的姊妹淘爆料該男主持人就是KID，2人常趁許維恩（小恩）出國時約會；對此KID在臉書回應：「4年前的事情的確有發生過，也從來沒有否認過。」奶精則表示很錯愕，強調從未主動談論該事件，認為她現在已婚並育有一女，輿論已對她造成傷害，「目前的我很努力學習當一位好媽媽，這樣的事件已經造成我非常大的困擾。」

KID去年11月才與交往4年的許維恩分手，他表示事件的真相和新聞報導有些出入，「我不想多解釋，與小恩的感情狀況真的只有我跟小恩知道，曾向小恩有完全說明與對方的事，後來我和小恩感情穩定，也一直往共同目標前進。」

吳宗憲:他又被消費

奶精姊妹淘還爆料，奶精在月子中心時KID仍想約她，還問：「那裡有無空房間？」KID表示，與奶精私下簡訊講話就沒有什麼分寸，比較口無遮攔，「只單純覺得好玩，對於這部分，我再次跟對方道歉，以後也真的會記取教訓。」

KID和許維恩分手後感情狀況仍備受關注，如今又遭爆料，他道歉：「這陣子有關我的新聞真的很多，非常抱歉打擾到大家，未來對於感情，我會自省，工作上會更努力，抱歉，謝謝大家。」與他亦師亦友的吳宗憲則無奈說：「KID有跟我講過和奶精來往，又被消費了，KID真的是多事之秋。」

(中國時報)

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