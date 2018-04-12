男友捧鑽求婚 陳施羽下月嫁

陳施羽先前被浪漫求婚，男友獻上Tiffany鑽戒。（神彩藝藝新媒體提供）

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中國時報
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陳施羽（右）與小孩感情融洽，對於兒子將出國讀書，十分不捨。（資料照片）

43歲陳施羽和台語歌手洪榮宏離婚3年多，洪榮宏去年和歌手張瀞云登記結婚，如今陳施羽也傳出好消息，將於5月底和任職於外商公司主管K先生結婚。據悉K先生在2月14日西洋情人節向她浪漫求婚，獻上Tiffany鑽戒，約1.3克拉，價值粗估百萬元。

根據友人透露，兩人當天在信義區頂樓餐廳用餐，K先生突然收起笑容，認真對她說：「妳以前吃了很多苦，我很心疼。好不容易走過來了，我很替妳開心。雖然妳有3個孩子責任很重，但是妳以後別擔心。如果妳願意的話，我想照顧你一輩子。」接著拿出婚戒求婚：「你願意嫁給我嗎？」現場氣氛感人，她當下也哭了。

其實K先生在這次求婚前，曾經跟她提過好幾次結婚的事，但她都沒正面回應，K先生仍持續像朋友一樣關懷她，讓她相當感動。

婚後全家遊歐洲

被問到婚後新生活，陳施羽盼兼顧家庭、事業、教會，她說：「他不希望我辛苦的工作，但是他也尊重我的選擇。我會放一半的時間在家庭，另一半還是繼續工作、寫書和傳福音。」

陳施羽的3個小孩因學業關係，8月之後都將到外地念書，她坦言很捨不得孩子不在身邊，K先生也有2個孩子，「我的3個孩子，和K先生的大兒子，今年8月都要飛出去讀書。」不過在台北還有K先生的小兒子Alex，今年小學5年級，哥哥姊姊都很愛他。

她認為孩子漸漸長大，全家未來團聚在一起機會愈來愈少，她的婚期確定在5月底，K先生也訂好在6月初的全家旅行，屆時，一家7口將赴歐洲度假，「希望留給全家一個難忘的回憶。」

(中國時報)

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