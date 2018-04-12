辛曉琪腳傷又遭劫財慘到哭

2018年04月12日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

辛曉琪昨在記者會上數度落淚，情緒相當激動。

黃子佼（右）昨擔任辛曉琪記者會的主持人，兩人互動十分逗趣。

辛曉琪11日舉辦記者會，宣布將於9月29日在台北小巨蛋舉行「人生若只如初見」巡迴演唱會，她在場數度落淚，她先前因腿斷掉而打石膏，請看護照顧，但朋友發現她家中財物短缺，她才察覺到看護手腳不乾淨，被問損失多少？她表示「損失中等！」並透露家裏有一疊美金放在下層抽屜，想蹲下檢查，卻發現身體動不了，「那一刻覺得好無助，我就哭了，我連腳斷都沒有哭，只好打電話給我同學來陪我。」

今年56歲的她，單身已3年，「有一段時間覺得說，有個伴不錯，但那時間過了後，那個伴如果好還好，不好就給你找麻煩，一個人很自由。」被問及是否想再婚？她坦言：「以後的事很難講。」不願把話說死。

她昨在彩排唱到〈承認〉時，哽咽唱不下去，認為自己出道31年，直到今年才在小巨蛋開唱「太遲了」。

遺憾父母無法出席

她最大的遺憾是無法讓逝世的父母一同參與演唱會，她說：「我希望他們那天會到現場看我表演，我會預留兩個位置給他們！」

此外，她在演藝圈的好友李宗盛、周華健、吳秀波、趙又廷及高圓圓等人，昨錄製VCR祝賀，李宗盛笑說：「恭喜辛曉琪終於要『下蛋』！」她還分享與吳秀波之間的緣分，「我是他的戲迷，我們有共同的朋友，還是同一組化妝師，後來讓給他了。」

(中國時報)