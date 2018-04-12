王柏傑三點全露沒在怕

2018年04月12日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影《盛情款待》11日舉行記者會，導演陳鈺杰帶領演員田中麗奈、王柏傑、楊烈和姚淳耀出席，其中飾演父子的王和楊相當有緣，王柏傑在新戲再次飾演和楊烈失和的富二代，笑言：「簡直是電影續集。」楊透露當初在京都拍片時，雖想和王聊天，但為維持緊張關係，晚上只請姚淳耀到房間吃生魚片，姚還稱讚楊烈非常會挑小菜，王在旁一聽驚覺自己「被排擠」，「我到今天才知道！」

王柏傑昨大方承諾電影票房破億就要「全裸」，「沒問題，三點全露！」連楊烈也被拱為票房脫衣服，他則搞笑回應，「我也有練！肚子練很大！」讓田中麗奈在旁邊聽到了嘖嘖稱奇，「原來（台灣）是這樣的國家。」她也跟著大家一齊起哄，要姚淳耀乾脆一起脫了。 田中麗奈在片中飾演關西人，其實她出身九州，被問家鄉「待客之道」，她表示九州人特別愛喝酒，容易拉近距離感，「只要見過面就是朋友。」此次來台也感受到盛情款待。

王柏傑形容田中麗奈是「仙女」，大讚對方隨時隨地都表現溫柔氣質，田中因在片中大秀中文被稱「田中厲害」，她昨用流利中文呼籲影迷：「希望通過《盛情款待》，大家能感受日本人待客之道的精神。」

楊烈姚淳耀秀日文

楊烈和姚淳耀則以日文推薦電影，讓田中興奮直呼想再來台灣拍戲，「下次要和大家一起說日文。」

(中國時報)