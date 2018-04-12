2018年04月12日 01:22 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表經典融合系列都市叢林計時腕表，表圈為水泥材質，60萬5000元。（Hublo提供）

宇舶表BIG BANG BRODERIE刺繡黃金腕表，88萬元。（Hublot提供）

宇舶表Big Bang One Click Pop Art King Gold Apple腕表，84萬7000元。（Hublot提供）

宇舶表BIG BANG糖果骷髏刺繡霓虹亮彩腕表，48萬8000元。（Hublot提供）

張信哲配戴宇舶表經典融合Classic Fusion都市叢林計時腕表，表圈是水泥打造，讓人驚豔。穿Bottega Veneta男裝。（JOJ PHOTO攝）

張信哲日前在北京音樂廳舉辦《歌時代Ⅱ北京演唱會》，現場邀請莫斯科交響樂團伴奏，不僅票房售罄，黃牛票飆升4倍，現場錄音亦將壓成黑膠唱片，專輯風格融合流行音樂與古典交響樂，可說是張信哲音樂生涯的新高峰。

交響樂伴流行歌奏功

詢問這會是他的第幾張專輯？張信哲搔搔頭，大笑說：「哇！我數不清，大概有30幾張了吧！」

這張《歌時代Ⅱ北京演唱會》現場錄音專輯，將會是張信哲的第34張作品。提到當初的構想，是想給自己近30年歌壇生涯留下一點成績，尤其前年和父母去歐洲旅行時，欣賞維也納交響樂團現場演出的悸動，讓他有了與交響樂團合作的想法。

這回張信哲受邀進棚拍攝時尚專題，配戴融合前衛藝術的宇舶表（Hublot）入鏡，忍不住再三把玩，其中一款經典融合Classic Fusion系列都市叢林計時腕表，表圈是以混凝土打造，張信哲為確認材質不時觸摸表圈，忍不住驚呼「真的是水泥，實在太酷了」。

對表贈父母金婚 象徵永恆

另一款經典融合系列Vendome凡登廣場特別版腕表，則是以仿舊漸層手法詮釋表面，對喜歡收藏藝術品和骨董的張信哲來說，更是充滿吸引力，再三品味鑑賞。

張信哲說他雖沒有收藏腕表的嗜好，但在父母結婚50年「金婚」時，他曾送了一組對表給爸媽，因為時時刻刻都在運轉的腕表，象徵了永恆的歲月，是非常有意義的禮物。

(中國時報)