吳姍儒露香肩 噴發購物慾

2018年04月12日 01:22 中國時報 陳張眾 報導

MAX&Co.花園圖騰絲質上衣，1萬3800元。（MAX&Co.提供）

MAX&Co.銀色波浪紋單肩包，1萬1800元。（MAX&Co.提供）

MAX&Co.品牌標語針織衫，7800元。（MAX&Co.提供）

MAX&Co.與水晶品牌Swarovski施華洛世奇3度聯手推出飾品系列。（MAX&Co.提供）

為活動充當造型師的吳姍儒，為伊林模特李培毓、王思偉和若綺（從左至右），混搭出「優雅內斂」、「引豹狂野」及「浪漫度假」等3種不同風格。（陳俊吉攝）

近來頻頻出現在時尚場合的Sandy吳姍儒，昨（11日）為MAX&Co.春夏新品發表站台，坦言愛逛街購物的她正是MAX&Co.的VIP大戶。她表示自出道後就開始接觸MAX&Co.，最喜歡其慵懶又知性的風格，衣櫥裡有不少該品牌的風衣、毛衣等單品，直說每季都想把專賣店櫥窗內的新品全部打包。

活動中，Sandy化身造型師，並為伊林模特李培毓、王思偉和若綺搭出「優雅內斂」、「引豹狂野」及「浪漫度假」等3種不同風格，貼合品牌恣意混搭的精神，還強調了解自我身形與挑選衣服的重要性，並為表達對品牌的支持，信誓旦旦地講到：「我等一下一定會買！」

Max Mara旗下義大利品牌MAX&Co.今年春夏系列融入40年代和70年代風格，以波西米亞印花襯衫衝撞線條俐落的闊腿寬褲，添入粉嫩綠、活力黃等清新色調，營造出活潑且摩登的玩趣態度。配件方面，除了楔型涼鞋、圓潤包款外，品牌與Swarovski施華洛世奇3度聯手推出飾品系列，亦十分可愛討喜。

(中國時報)