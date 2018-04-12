室內空氣品質 LCD螢幕看得到

Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機發表會昨（11日）邀來Janet（右），以及Dyson智慧環境管控東北亞工程師Owen出席介紹新品。（粘耿豪攝）

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中國時報
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燦坤大金12.5坪閃流放電空氣清淨機，原價1萬5800元，會員價1萬4800元。（燦坤提供）
Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機DP04，2萬2900元。（Dyson提供）
全國電子的Panasonic NANOE空氣清淨機，原價9900元，特價6990元，限量80台。（全國電子提供）
Blueair經典i系列空氣清淨機，母親節價2萬1880元起；明（13日）至5月13日凡於百貨專櫃購買住1機型，即享1元加購濾網1組等優惠。（Blueair提供）

全台空氣品質持續亮紅燈，空汙話題備受消費者重視，Dyson昨（11日）發表「Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機」，全新的LCD螢幕可即時顯示室內空氣懸浮微粒與有害氣體的空汙程度，讓用戶「看到」以前看不到的汙染物，隨時掌握家中空氣安全指標。

Dyson加強3倍活性碳

Dyson Pure Cool採用全新升級的濾網，訴求可同時過濾空氣中的汙染微粒與有害氣體，與上一代相比多了60％ HEPA玻璃纖維，更將濾網加強3倍活性碳，有效過濾99.95％小至PM0.1的空氣傳播微粒，像是花粉、黴菌等有機會引起過敏的極微細物，也可經其濾網過濾掉。

為了加強室內空氣循環，Dyson Pure Cool採用獨家Air Multiplier氣流倍增科技及350度擺動功能，不僅可調整成前後出風，更能開啟新增的氣流擴散功能及純空氣清淨模式，還有獨家APP控制及監測；即日起與日本同步上市發售，指定百貨櫃點及官方商城全系列公開販售。

Blueair濾網加1元多1件

瑞典品牌Blueair的經典i系列空氣清淨機配備HEPA材質及活性碳粒濾網，可過濾PM2.5、粉塵等物質和異味，還可過濾VOCs有毒物質，明（13日）至5月13日購買Blueair經典i系列任一機型，即享1元加價購同機種濾網1組，另首次與英國品牌Mothercare合作，活動期間於Blueair百貨專櫃消費滿3萬即抽限量6名的Mothercare萬元購物券。

燦坤也推出大金12.5坪閃流放電空氣清淨機優惠，採DAIKIN獨家閃流放電科技分解有害物質，全機享3年保固、到府維修服務，為該通路今年熱銷第一名的空氣清淨機，現享會員價折千元1萬4800元優惠價；全國則有各品牌的空氣清淨機優惠，Panasonic NANOE空氣清淨機就折近3000元優惠，限量80台。

(中國時報)

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