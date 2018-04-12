百貨搶攻線上購物

beautystage美麗台BOBBI BROWN聚光眼頰口袋組，光澤眼頰兩用盤4g+耀眼亮脣蜜4.2ml，獨家加贈限量晶鑽桂馥保溼凝霜7ml，獨家價990元。（新光三越提供）

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遠百Online KOSE經典櫻花限定組，原價3629元，特價2400元。（遠百提供）
遠百Online旺代德國品牌NACHTMANN質感好禮組，原價6190元，特價1788元。（遠百提供）
beautystage美麗台網路獨家販售ghd V gold純金系列max造型夾2吋、classic造型夾1吋、mini造型夾1/2吋，皆原價7600元、獨家價5700元。（新光三越提供）

百貨反攻網路購物，遠東百貨去年11月起將官網結合線上購物，至今累積約3萬會員，今（12日）起更名為「遠百Online」，5月13日前因應母親節推出「女王購物祭 魅力開站慶」，期間單筆滿2000元送200元實體百貨抵用券，另有不限金額抽OSIM白馬王子按摩椅等五重送；新光三越beautystage美麗台去年6月8日開站，緊扣「美麗」主題，不定期串聯線上與實體專櫃行銷活動，線上會員還可至實體專櫃參加品牌活動或護膚服務體驗等。

遠百Online會員落在25歲至50歲，比百貨35歲至60歲的族群年輕，女王購物祭首波鎖定美妝、3C和居家近200個品項，預計4月底前增加到750個以上，宅配免運費，也可到遠百各分店取貨。期間全館單筆訂單滿100元享HAPPY GO點數雙倍送、單筆每滿100元享1％線上購物金回饋，線上買線下兌回；單筆滿500元送熊本熊後背包，限量1000份。

新光三越beautystage美麗台以保養品為主力約占5成、髮類商品占2成；會員18歲至34歲占7成，25歲至34歲消費力最高占4成。近日搭配百貨初夏購物節推出獨家特惠化妝品，CP值高的beauty box 199元年輕客最愛，網路獨家的ghd造型夾禮盒8000元獲上班族青睞。

(中國時報)

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