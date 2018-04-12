京華城愛媽咪 妝品下殺4折

2018年04月12日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

京華城的「歡樂熊貓家族x傻笑鱷魚聯名特展－動物躲貓貓」中，將有各式遊戲牆讓消費者來玩遊戲、拍美照。（京華城提供）

京華城的tokuyo玩美Idol愛抖美腿機TF-652，原價1萬5800元，特價1萬2800元，再贈價值1980元的玩美去腳皮機。（京華城提供）

京華城的SHISEIDO經典夢露組，價值4548元，特價2200元，卡友價1980元，限量30組。（京華城提供）

京華城12日至15日刷京華卡，當日累滿10萬元即贈Panasonic nanoe吹風機EH-NA98-RP，限量20份。（京華城提供）

京華城的NIKE Wmns Dualtone Racer PRM透氣網布慢跑鞋，原價3100元，特價2480元。（京華城提供）

母親節是百貨業者每年首個大檔，京華城今年也貼心推出各式優惠及活動，包括不能少的滿千送百活動以外，另外還有滿額贈人氣名牌家電、抽關島旅遊套票等禮物，訴求回饋率高達逾15％，而且還推出人氣插畫家特展，將有見面會、手作教學等適合親子同樂的活動，家長邊購物、孩子也能邊玩遊戲，共享天倫之樂。

促銷活動今登場

京華城今（12日）起至5月13日推出母親節促銷活動，首4日先推全館消費累滿4000元送400元商品券，而為回饋京華卡友，再推全館刷京華卡當日累滿4000送500，化妝品、內睡衣、香氛則享單筆滿3000送400，另外卡友當日消費滿10萬元即贈限量20份Panasonic nanoe吹風機、滿30萬則有限量5台Dyson Pure Cool Link二合一涼風空氣清淨機。

今年女士最愛的化妝品優惠直接下殺4折起，指定日期再推限量優惠組，像明（13日）就有價值8080元的SK-II超肌能緊緻限定組，限量12組特價5800元，卡友價再享5220元優惠價；20日至22日、27日至29日全館單筆滿3500再送300，刷京華卡單筆3000送300，另全檔再加碼推刷京華卡或持Living Card，單筆消費滿2500元即抽價值3萬4000元的關島5天4夜自由行、主題餐廳餐券。

整月周末熱鬧非凡

而14日至29日則將在館內B3推出「歡樂熊貓家族×傻笑鱷魚聯名特展－動物躲貓貓」，展場將有3.5米高的超大充氣鱷魚及動物小火車以外，還有大人小孩拍照打卡都愛的花花仙境、蛙蛙池塘等設計主題區，開幕當天鱷魚先生更將親臨舉行「傻笑鱷魚插畫講座」，另外周末假日還有簽畫會、數字油畫等活動，讓整個4月的周末來館絕不無聊。

(中國時報)