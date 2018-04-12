超商抹茶變身 入沾醬、混Espresso

COLD STONE使用加倍量的京都宇治抹茶，融合Q彈小麻糬製成「濃！宇治抹茶冰銅燒」65元。（COLD STONE提供）

友善列印
中國時報
報導
7-11 CITY CAFE主打「福岡八女抹茶拿鐵」加Espresso的創新喝法，冷飲60元、熱飲50元，加Espresso再加15元。（7-11提供）
星巴克新品，6吋抹茶起司蛋糕，880元。（星巴克提供）
Mister Donut選用京都百年老店抹茶粉，搭配四倍濃郁厚抹茶巧克力醬，40元起。（Mister Donut提供）

抹茶是台灣人最愛美食前3名，搜尋熱度僅次於早午餐與牛肉麵。超商與食品業者打出春夏新品，除了採用日本進口抹茶粉，也加入Espresso、融合小麻糬等創意新吃法，搶供年輕人芳心。

7-11「福岡八女抹茶拿鐵」加價15元可加入Espresso，咖啡尾韻回甘使抹茶口感更加溫潤，5月8日前購買2杯大杯CITY CAFE第2杯7折。COLD STONE從冰淇淋、鬆餅到飲品，一次推出「濃」抹茶主題季，「旭日東昇冰淇淋鬆餅」即以富士山為設計，將現點現烤的抹茶鬆餅，融入Q彈小麻糬，預計夏季業績成長1倍以上。

Mister Donut選用京都百年老店的「森半抹茶粉」，並看準濃厚風味的消費趨勢，調整沾醬比例，將抹茶粉較往年調高至4倍，打造微苦濃郁的厚抹茶甜甜圈。星巴克母親節預購精選抹茶起司蛋糕，5月6日前享9折優惠。

(中國時報)

京華城愛媽咪 妝品下殺4折 超市量販瘋抹茶 銅板價起跳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。