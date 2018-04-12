超商抹茶變身 入沾醬、混Espresso

2018年04月12日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

7-11 CITY CAFE主打「福岡八女抹茶拿鐵」加Espresso的創新喝法，冷飲60元、熱飲50元，加Espresso再加15元。（7-11提供）

星巴克新品，6吋抹茶起司蛋糕，880元。（星巴克提供）

Mister Donut選用京都百年老店抹茶粉，搭配四倍濃郁厚抹茶巧克力醬，40元起。（Mister Donut提供）

抹茶是台灣人最愛美食前3名，搜尋熱度僅次於早午餐與牛肉麵。超商與食品業者打出春夏新品，除了採用日本進口抹茶粉，也加入Espresso、融合小麻糬等創意新吃法，搶供年輕人芳心。

7-11「福岡八女抹茶拿鐵」加價15元可加入Espresso，咖啡尾韻回甘使抹茶口感更加溫潤，5月8日前購買2杯大杯CITY CAFE第2杯7折。COLD STONE從冰淇淋、鬆餅到飲品，一次推出「濃」抹茶主題季，「旭日東昇冰淇淋鬆餅」即以富士山為設計，將現點現烤的抹茶鬆餅，融入Q彈小麻糬，預計夏季業績成長1倍以上。

Mister Donut選用京都百年老店的「森半抹茶粉」，並看準濃厚風味的消費趨勢，調整沾醬比例，將抹茶粉較往年調高至4倍，打造微苦濃郁的厚抹茶甜甜圈。星巴克母親節預購精選抹茶起司蛋糕，5月6日前享9折優惠。

(中國時報)