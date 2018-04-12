超市量販瘋抹茶 銅板價起跳

2018年04月12日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

全聯抹茶三色泡芙，有濃郁型、中淡型和清香型3種口味，預購至6月7日，6入、228g，250元。（全聯提供）

全聯抹茶柚子花花派， 利抹茶加入柚子做成慕斯及庫利，預購至6月7日，450g、580元。（全聯提供）

愛買馬玉山黑豆抹茶，原價140元、特價89元。（愛買提供）

模特兒持家樂福舞妓之茶本舖抹茶巧克力袋60g（左起），原價199元、特價179元；寶製宇治抹茶夾心餅乾210g，原價149元、特價119元（包），皆全台限量2500包。（盧禕祺攝）

超市、量販瘋抹茶，專找抹茶控下手，全聯We Sweet甜點成立滿3年，去年與Hershey's聯名合作兩波巧克力甜點業績破億元，13日起與百年抹茶品牌TSUJIRI 利茶舖合作「We Sweet甜點節」當強打，端出11支抹茶甜點，提前搶攻母親節商機，預料將再引起一波搶購。

這次全聯主打冰心捲蛋糕-抹茶紅豆、抹茶歐蕾厚燒、抹茶麻糬銅鑼燒等9款32元至129元，5月13日前全台門市都有。抹茶柚子花花派、抹茶三色泡芙2款都屬於多層次口感，6月7日前預購。

家樂福17日前推出日本周，抹茶商品數較去年倍增，

多出7支新品，鎖定點心、

餅乾、雪糕、沖泡4類。其

中，馥郁抹茶香融合巧克力

口感的點心LOTTE PETIT濃抹茶巧克力派、京都老店的山政小山園餅乾都是主打。

愛買昨（11日）起至24日多款抹茶沖泡飲品63折起；馬玉山黑豆抹茶、抹茶牛奶均一價89元，選用日本宇治抹茶粉、高纖不含防腐劑，單筆滿200元送20元現金折價券。近日30度高溫讓冰品銷量增逾2成，哈根達斯品脫冰淇淋系列約88折特價299元，九州抹茶麻糬口味近2周擠進熱銷冰品排行。

(中國時報)