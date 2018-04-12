2018年04月12日 04:11 中國時報 郭本城

回憶五十年代的臺北街頭，經常能看見老邁的大黃牛，鼻孔穿著繩索、嘴角流著唾液，高高聳起的背脊上，掛著九鼎之重的枷鎖，連結後面的拖車，艱辛奮力、緩緩地向前移動。

拖車上載滿了稻草，或是其他的物品，車前坐著戴斗笠的農夫，他悠哉的翹著二郎腿，嘴裡叼根菸，手裡揮舞著長鞭，偶爾用鞭子「啪、啪」兩下抽在老牛的背上，警告牠不要偷懶。

弟弟擔心老牛挨鞭子會疼，外公說：「低頭拉車、抬頭觀天，這就是老牛奮蹄的精神，我不擔心老牛疼不疼，而是擔心香菸會讓稻草著火。」外婆接著說：「那可糟了，咱們要開戒吃烤牛肉啦！」看見老牛拉車，一個下午我們都心暖如陽。

老牛還邊走邊拉，大坨大坨的牛糞就撇在馬路中央，駕車的車夫也不去清理，而牛糞那種無以言喻的異香之味，居然還很吸引人呢。

外公說：「人也要低頭拉車，意思就是腳踏實地、吃苦耐勞；而「抬頭看天」就是仰不愧天、問心無愧。」一隻老牛、一輛牛車，就讓我們得到許多的啟示！

我對「老牛拉車」的印象最深，我疼惜老牛背脊上沉重的枷鎖，磨破牠們的皮，也壓疼牠們的骨，我心疼老牛辛苦的跺步向前，還不時被長鞭抽打。我難以想像在田裡負軛犁田的老牛，會流下多少辛勞的汗水與眼淚？老牛為我們人類生存的食糧，而奉獻自己終生的勞苦。

「老牛已知夕陽晚，不用鞭策仍奮蹄」，最後，奮蹄的老牛仍然無法逃脫被宰殺的悲慘宿命，而在前一刻，牠還會傷心地流下眼淚呢。

外公、外婆長年不吃牛肉，是宗教信仰的堅持，也是自覺的約束，外公說：「老牛犁稻田，也在犁我們的心田，對人類最大貢獻的就是老牛，我們雖然不能圖報，也要感恩，居然還吃牠們的肉、啃牠們的骨，太殘忍了吧？」外公真是宅心仁厚。

這讓我想到街口有一個三輪車隊，車伕不論甚麼天氣，都是從早到晚的努力付出。尤其是上坡、上橋的路段，咬牙切齒、化悲憤為力量，賺取辛苦錢，令人欽佩。以下的小詩，是我對當年車伕叔叔的懷念與致敬：

蓑衣難禦寒徹骨 炙陽淒雨不自主

戴月披星掙三文 汗水眼淚為民苦（待續）

(中國時報)