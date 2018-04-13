別讓瑞濱國小 成為「許厝第二」！深澳電廠 綠委疾呼重做環評

2018年04月13日 04:11 中國時報 郭建伸 、 洪安怡 、 王玉樹 ╱台北報導 ╱台北報導

深澳電廠擴建爭議延燒，環團曾在行政院前抗議，綠委也要求重做環評，直言別讓電廠附近的瑞濱國小成為第二間「許厝分校」。（本報資料照片）

深澳電廠擴建爭議持續延燒，立委劉建國、蔡適應、高潞以用昨與環保團體共同舉行記者會，呼籲別讓電廠附近的瑞濱國小成為第二間「許厝分校」，要求深澳電廠案應重做環評。值得注意的是，身兼民進黨發言人的蔡適應也表達反對意見，直言深澳電廠與基隆生活圈太近，台電卻都沒與基隆居民溝通，「比起花這麼多錢蓋電廠，應該有更好的方案」。

鄰近基隆 台電卻沒跟居民溝通

執政黨發言人卻與行政院唱反調，是否會受到政院壓力？蔡適應受訪時笑笑地說，反對深澳電廠是他的個人意見，不是民進黨的立場，沒太大壓力；台電雖已跟他溝通過，但直言都沒跟基隆八斗子居民溝通過，以至於地方反彈。

深澳電廠環差案上月通過，當時被環團罵翻天，而行政院長賴清德一句「乾淨的煤」引發外界批評。近日傳出深澳電場擬新增的堤防位於「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，更待釐清。

劉建國指出，執政黨應該用更嚴謹的態度，而非用簡單的環差案決定居民的生活品質，希望賴清德能聽到當地民眾訴求。

劉建國說，雲林的橋頭國小許厝分校學童深受空汙影響，尿液篩檢出一級致癌物，不希望距離深澳電場僅500公尺的瑞濱國小，成為「許厝第二」，呼籲別讓學童成為「台灣的白老鼠」；高潞以用則說，不該為了0.1%的發電量就浪費人民納稅錢，甚至犧牲周遭居民權利。

為0.1%發電量 學童恐成白老鼠

蔡適應說，燃煤電廠對當地居民的健康有一定程度殘害，在這樣的前提下，台電是否要擴建深澳電廠有討論的空間，或許可透過現有電廠轉型、機組更新就可達到目的，「比起花這麼多錢蓋電廠，應該有更好的方案」。

蔡直言，深澳電廠離居民生活圈太近，幾乎沒有緩衝區，況且2007年通過環評後，就沒有後續開發行為，「過去10年都沒有要開發，為何現在急著開發？」

對於綠委要求深奧電廠重做環評，經濟部部長沈榮津回應，有沒有可能重做環評，他需要再具體了解一下，目前無法做任何承諾。至於有立委認為應重新思考擴建深澳必要性，思考其他替代方案。沈則重申，擴建深澳主要是基於區域供電平衡考量，如果不做，北部自身供電會有缺口。

供電考量 經長重申北部有缺口

台空盟理事長葉光芃則痛批，深澳電廠距離瑞濱國小僅500公尺，比雲林許厝分校距離台塑六輕的600公尺更近，呼籲政府不該讓孩童成為環境災民；居住在深澳的台大副教授衣若蘭則指出，他們不反對發電，但為了孩童的健康，全台家長都該站出來反對燃煤電廠，呼籲中南部的燃煤電廠也應盡速除役更新。

(中國時報)