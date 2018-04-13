單日遊客曾低於300人！故宮南院冷清清 砸50億救人氣

故宮南院門可羅雀，陸客不來，雪上加霜，最差曾經1個月不到5萬人入館參觀。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

斥資80億元興建的故宮南院，營運後，1天參訪數曾不到300人紀錄，近3000坪展廳形同蚊子館，如今陸客不來，營運每況愈下，故宮為救南院將再砸50億，但周邊旅館業者恐等不及，目前1家旅館蓋好未營業，1家蓋一半就沒進度，營運的樺舍商旅嘉義館慘澹經營，只好裁掉9人，儘管租約還有13年，業者考慮若無起色，可能結束營業。

陸客再減 台旅遊業得不償失
悲情墾丁 春假後住宿率剩1到2成

周邊樺舍商旅 裁員慘澹經營

故宮南院於2003年由前總統陳水扁任內拍板落腳嘉義縣太保市，2015年12月28日趕在前總統馬英九卸任前倉促開館。開館前夕，院區仍在整地，一度被嘲諷為「工地秀」，開館後也因一碗500元的牛肉麵、影星成龍捐的獸首複製品及建築物滲漏水，引發連串風波。

近期又因陸客不來，陷入遊客門可羅雀的窘境，換算單月最差僅4萬6000人入館，不到全盛時期的1/4，更曾寫下最慘1天參訪數不到300人的慘澹紀錄，占地8800平方公尺的展廳，大多時候顯得空蕩蕩；樺舍商旅嘉義館的裁員被外界視為冰山一角。

回春計畫 目標每年200萬人次

樺福遠航集團當初因官方招商評估南院每年可達百萬來客數，在嘉義縣縣治特區向台糖公司承租員工宿舍改建為樺舍商旅嘉義館，卻受陸客團不來、南院營運無起色衝擊，樺舍商旅嘉義館日前已資遣9名員工。

樺福集團董事長辦公室主任黃育祺表示，2014年旅遊生機蓬勃，當初因官方招商評估南院每年可達百萬來客數，在嘉義縣縣治特區向台糖公司承租員工宿舍改建為樺舍商旅嘉義館，卻受陸客團不來、南院營運無起色衝擊，官方招商根本不如預期，平日遊客每天約1000多人次，不少是學生團，幾乎不會住宿，因此員工數縮編到61人，不希望走到結束營業的一天。

日前清明連假，4月6日南院入館人次難得破萬，讓南院仿佛看到回春的希望，故宮院長林正儀昨天領軍南下，宣布啟動「新故宮運動」，將結合地方，在南院推出多項計畫，包括再砸37億元在南院興建「國寶文物修復展示館」，另有20多億的軟體建設經費，其中10多億用在南院上，他大膽定下目標，4年內每年120萬入館參觀人次，國寶館落成啟用衝到每年200萬人次目標。

(中國時報)

陸客再減 台旅遊業得不償失
悲情墾丁 春假後住宿率剩1到2成
別讓瑞濱國小 成為「許厝第二」… 罔顧學童健康 瑞濱國小家長怒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。