單日遊客曾低於300人！故宮南院冷清清 砸50億救人氣

2018年04月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

斥資80億元興建的故宮南院，營運後，1天參訪數曾不到300人紀錄，近3000坪展廳形同蚊子館，如今陸客不來，營運每況愈下，故宮為救南院將再砸50億，但周邊旅館業者恐等不及，目前1家旅館蓋好未營業，1家蓋一半就沒進度，營運的樺舍商旅嘉義館慘澹經營，只好裁掉9人，儘管租約還有13年，業者考慮若無起色，可能結束營業。

周邊樺舍商旅 裁員慘澹經營

故宮南院於2003年由前總統陳水扁任內拍板落腳嘉義縣太保市，2015年12月28日趕在前總統馬英九卸任前倉促開館。開館前夕，院區仍在整地，一度被嘲諷為「工地秀」，開館後也因一碗500元的牛肉麵、影星成龍捐的獸首複製品及建築物滲漏水，引發連串風波。

近期又因陸客不來，陷入遊客門可羅雀的窘境，換算單月最差僅4萬6000人入館，不到全盛時期的1/4，更曾寫下最慘1天參訪數不到300人的慘澹紀錄，占地8800平方公尺的展廳，大多時候顯得空蕩蕩；樺舍商旅嘉義館的裁員被外界視為冰山一角。

回春計畫 目標每年200萬人次

樺福遠航集團當初因官方招商評估南院每年可達百萬來客數，在嘉義縣縣治特區向台糖公司承租員工宿舍改建為樺舍商旅嘉義館，卻受陸客團不來、南院營運無起色衝擊，樺舍商旅嘉義館日前已資遣9名員工。

樺福集團董事長辦公室主任黃育祺表示，2014年旅遊生機蓬勃，當初因官方招商評估南院每年可達百萬來客數，在嘉義縣縣治特區向台糖公司承租員工宿舍改建為樺舍商旅嘉義館，卻受陸客團不來、南院營運無起色衝擊，官方招商根本不如預期，平日遊客每天約1000多人次，不少是學生團，幾乎不會住宿，因此員工數縮編到61人，不希望走到結束營業的一天。

日前清明連假，4月6日南院入館人次難得破萬，讓南院仿佛看到回春的希望，故宮院長林正儀昨天領軍南下，宣布啟動「新故宮運動」，將結合地方，在南院推出多項計畫，包括再砸37億元在南院興建「國寶文物修復展示館」，另有20多億的軟體建設經費，其中10多億用在南院上，他大膽定下目標，4年內每年120萬入館參觀人次，國寶館落成啟用衝到每年200萬人次目標。

(中國時報)