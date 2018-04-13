大陸宣布 4月18日台海實彈軍演

2018年04月13日 04:11 中國時報 潘維庭 、 陳柏廷 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

在美國打台灣牌、將助台潛艦國造之際，福建海事局昨發布航行警告，解放軍東部戰區18日將在台海進行火炮實彈射擊演習，原舉行至13日的南海軍演閱兵，則在中共中央軍委主席習近平昨登艦檢閱編隊後，提前於昨日結束。

福建海事局 發禁航通告

福建海事局昨公告，三亞南部海域軍事訓練已結束，當天下午1點起撤銷三亞外海禁航通告。不過，環球網隨即報導，福建海事局發布航行警告，18日將在台海24-52.9N/11 8-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E四點連線水域內進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。

針對陸方公告福建沿海18日進行演習一事，我國防部昨晚回應，該公告禁航區位於福建石獅靶場沿海，研判為解放軍部隊年度例行性火炮射擊訓練。國防部強調，國軍對周邊區域情勢均能嚴密掌握與應處，確保國家安全，請國人安心。

陸網友：警告台獨意味濃

蔡總統將於17日前往史瓦濟蘭訪問，演習是否具針對性，目前不得不知。大陸網友則認為，此舉警告台獨意味甚濃。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，解放軍18日福建沿海演習，操演海域18公里長、8.7公里寬，離岸最遠距僅8浬，未超過領海12浬，且瀕臨福建泉州市惠安縣東嶺鎮、淨峰鎮，有省道S201通過，如非東海艦隊實彈射擊，即可能是沿岸炮兵演訓，也不排除地利之便抽測海軍陸戰隊。

專家研判 試探國軍反應

呂禮詩分析，陸方明知國軍13日在東北角操演，現釋放這消息，還故意強調18日在「台灣海峽」，明顯是利用提前結束南海演習，用福建濱海小演習試探國軍反應、測試台灣社會動態，值得國安單位注意。

蔡總統今赴海軍蘇澳基地、登艦視導演訓，我國防部發言人陳中吉昨表示，國軍13日是實兵操演，但沒有實彈。對媒體詢問是否與解放軍分庭抗禮？他強調，「國軍捍衛國家安全是全年無休、堅守崗位」。

(中國時報)