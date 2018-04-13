習近平閱兵 百架機艦萬人受閱

圖為大陸首艘航母遼寧艦率參演艦隊，接受檢閱。（摘自央視網）

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中國時報
李文輝／綜合報導
蔡英文總統今將赴海軍蘇澳基地登艦視導，兩岸較勁意味濃。圖為去年3月蔡總統視察左營海軍基地。（軍聞社）
解放軍12日在南海舉行海上閱兵，中共中央軍委主席習近平檢閱部隊並發表講話。（新華社）

中共解放軍報昨晚證實，共軍昨在南海舉行海上閱兵，共48艘戰艦、76架戰機及上萬名官兵，接受中共總書記、軍委主席習近平檢閱，是中共建政以來規模最大的海上閱兵。習近平在檢閱時說，建設強大海軍的任務「從來沒像今天這樣緊迫」；要堅定不移加快海軍現代化進程，努力把海軍全面建成世界一流海軍。

大陸國防部官網昨公布，昨海上閱兵，由中共中央軍委副主席許其亮主持，習近平由另一副主席張又俠與軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民陪同出席。中央軍委會全員到齊。

昨上午9時許，習近平登上檢閱任務的長沙艦，檢閱艦艇儀仗隊。10時許，檢閱艦抵達預定海域，海軍司令員沈金龍、政委秦生祥報告海上編隊集結完畢，檢閱開始。

共軍參演48艘戰艦、76架戰機、1萬多名官兵，按作戰編組，組成戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航母打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等7個海上作戰群。艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等10個空中梯隊操演受校。

遼寧艦航母編隊亮相，2012年中共18大後服役的新型潛艇、水面艦艇、作戰飛機集中展示，占受閱艦艇一半以上。接著，習近平在檢閱艦駕駛室，透過舷窗檢閱編隊航行。

11時許，習近平發表講話，強調建設一支強大海軍，寄託著中華民族向海圖強的世代夙願，是實現中華民族偉大復興重要保障。

習要求海軍將士全面深化改革，加快發展新型作戰力量，著力構建現代海上作戰體系，全面落實戰鬥力標準，並保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家權益。

海上閱兵結束後，習近平察看遼寧艦殲-15戰機4架先後騰飛訓練，再前往檢閱艦海圖室，在航泊日誌上簽名。隨後，習與水兵共進午餐。檢閱艦停靠碼頭後，習近平在前甲板與官兵合影。

與此同時，據《路透》報導，美「羅斯福號」核動力航母打擊群周二在南海執行例行演練，「羅斯福號」指揮官柯勒說，「我們看到四周都是中國的船艦在我們四周」。為展示美軍實力，航母在20分鐘內，起降了20架F-18戰機。

(中國時報)

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