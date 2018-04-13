陸學者：北京未放棄武統選項

友善列印
中國時報
／北京報導

針對大陸解放軍18日將在台海實彈軍演，大陸涉台學者直言，這不只是對川普政府近期頻打「台灣牌」，執意提升台美官方及軍隊交流嚴厲反制，更是對賴清德等台獨派勢力發出最強警告；這既是向美國秀肌肉，更告誡台灣當局，大陸未放棄軍事統一台灣選項。

美軍此前才在南海演習，台軍13日也將在東部外海軍演，由於三方軍演時間接近，解放軍18日這場台海實彈軍演，警告意味濃厚，更反映北京對台灣當局的不耐。

人民大學國關學院副院長金燦榮指出，這場實彈軍演雖是例行演習，但也顯而易見，完全可解讀成，北京同時衝著美國與台灣當局而來；要華盛頓不要再打「台灣牌」，也要台獨勢力「安分守己」一點。

大陸外交部智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱直言，賴清德三番兩次發表「台獨」言論，加上台灣內部各種台獨勢力蠢蠢欲動，企圖推動各種「獨立公投」，這讓北京方面相當惱怒，已到非出手不可地步。

郭憲綱強調，通過在台海進行實彈軍演，相信大陸當局傳遞的訊號是，嚴厲警告台灣當局，大陸雖有和統誠意，但從來沒放棄武力統一台灣的可能；台獨勢力不斷挑釁，只能自取滅亡。

郭憲綱表明，在陸美貿易戰爆發之際，華盛頓方面不斷拋出「台灣牌」，甚至一意孤行推動提升台美官方實質交流的《台旅法》，及推進對台軍售進程；大陸實彈軍演「秀肌肉」，就是要切斷外國勢力與台獨勢力合流。

郭憲綱認為，這次實彈軍演地點選在台海，也反映北京對台灣當局「維持現狀」的不耐與不滿，而有意加速國家統一進程的風向。換言之，既然軍艦機繞台常態化還不足以遏制台獨勢力，那就必須給台灣方面吃一記「硬拳」。

(中國時報)

習近平閱兵 百架機艦萬人受閱 陸宣布 4月18日台海實彈軍演！新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。