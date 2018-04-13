陸宣布 4月18日台海實彈軍演！新聞透視》兩岸軍演別苗頭 打響輿論戰

2018年04月13日 04:11 中國時報 呂昭隆

軍方官員私下說，大陸公告下周軍演，距金門還很遠，不會影響到金門，且是他們自己的靶區，以前也演習過。不過，軍方內部認為，大陸軍演選在蔡總統出訪非洲之際，政治比較敏感。

在蔡英文今天校閱海軍演訓前夕，大陸搶先公布將於18日演習，自是較勁意味。大陸演訓雖是例行火炮射擊訓練，但兩岸一來一往接連演訓，不無互別苗頭意味。特別是昨天大陸國家主席習近平在南海海域海上大閱兵，蔡總統今在蘇澳登艦校閱，更是前所未見場景。

這波軍演較勁，先是大陸軍艦在南海軍演，並傳出國家主席習近平可能親自校閱，於是蔡政府也要辦一場海上校閱，針鋒相對；外界依漁業署發布的射擊公告，先前推斷操演時間是4月10日或12日，不過，府方與國防部始終未宣布時間，還一度傳出取消，為此，國防部重新宣告，11日到16日海上管制公告，管制時間由原本1小時，擴大為為2.5小時。

原來，習近平校閱南海艦隊時間是昨天，軍方只是等待一個最好時機宣布。

國防部遲未宣布蔡總統視導操演日期，應就是要等掌握習近平的視導行程，或故布疑陣，總之，就在習海上校閱前一天，我方當即宣布，蔡英文以三軍統帥身分，今日上午前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。時機掌握上，如同一場諜對諜遊戲。

看得出來，兩岸軍演你來我往的操作痕跡。蔡英文登艦校閱操演日期，選在大陸南海演訓結束，習近平海上視導隔日；大陸在確定蔡出海視導時間後，隨即回射一箭，搶在蔡總統出訪之際，宣告下周在沿岸火砲射擊，這本來只是例行火炮射擊，但刻意透過媒體發布訊息，用意自是打一場輿論戰。

兩岸政治互不往來，又沒軍事互信機制，軍演解讀很容易煽風點火。習近平南海海上校閱，前腳才走，蔡英文後腳跟上，在蘇澳海上校閱每軍，一前一後，相隔一日，不知國際將如何解讀當前兩岸軍事情勢？

(中國時報)