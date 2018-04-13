軍改政院版 影響5萬軍士官

2018年04月13日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

政院版軍人年改修法重點

55+2俸率試算

行政院院會昨通過軍人年改案，確認月退俸樓地板為3萬8990元，服役20年起支俸率為55％加2％，俸率上限軍官提高至90％，士官為95％。領月退所得（含18％優存）高於3萬8990元者，分10年調降，18％本金由第1年歸還，改為第11年歸還。政務委員林萬億表示，改革後受影響人數約占51.69％，新制仍規畫7月1日上路。退輔會估計受影響軍士官為5萬6312人。

「55+2」改以上限規範

政院說，政府將分10年挹注退撫基金1000億元，可確保30年後不會有立即破產的疑慮。

高度敏感的軍人年改案，行政院會昨拍板定案，將送立法院審議，軍改大戰將決戰立法院。依照政院通過的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，已退役支領一次退伍金且每月優存利息低於樓地板3萬8990元者將不受影響；服役滿20年原領月退休所得含18％優存低於3萬8990元或新制月退休俸者都不受影響。

年改案涉及複雜，林萬億說，不採35年的「年限」，改採「上限」計算，是本周才決定，先前樓地板訂為3萬8990元時，有2800多人立即受影響，詳細人數，還要再精算。

軍官俸率90％士官95％

最新55％加2％版本，與先前50％加2.5％版本不同之處，除軍官俸率上限改為90％，士官改為95％，還包括已領一次退優存利息超過最低保障3萬8990元者，新的版本是18％分年調降為6％。原領月退所得（含18％）高於新制月退休俸者，分10年平均調降，18％本金由第1年歸還改為第11年歸還。

對於俸率變動，林萬億解釋，軍官俸率上限由85％提升至90％，士官上限為95％，是各方討論妥協的結果，蔡英文總統親自拍板，主要是考量軍士官每服役一年，都有一定的貢獻，不需要在年限上設定採計範圍。因此基於「長留久用」的概念，改為以上限規範，不以原先年資採計35年為限。

退輔會副主委呂嘉凱表示，受軍人年改方案影響的人數，士官有5050人、校官4萬9029人、將官2233人受影響，合計5萬6312人。

18％本金第11年才歸還

至於新制改革對於基金財務影響，林萬億表示，優惠存款利率改革後節省的金額將挹注退撫基金，政府也會分10年挹注1000億元，但由於受益者增加，將影響基金結餘。

(中國時報)