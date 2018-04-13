軍改政院版 影響5萬軍士官！新聞透視－選票卡重要 勞保年改靜悄悄

2018年04月13日 04:11 中國時報 楊孟立

行政院院會通過軍人年改方案，儘管距離立院法定休會只剩1個多月，但為了要搶在7月1日與公教年金改革同步施行，民進黨必定會立下軍令，要求黨團在立院戰場上再度以優勢人力，不計任何代價通過軍人年金改革。

年金改革從來就是吃力不討好，但卻又是不得不面對的問題。民進黨政府推動年金改革，雖然惹了一身腥，但優先拿公教警消以及軍人作為開刀的對象，並任由勞保年金改革仍靜靜躺在立法院，不難看出其中包含的政治算計。

根據政府精算報告，軍保預計在2019年破產、勞保預計2027年破產、教保預計2028年破產、公保2030年破產。依照邏輯，軍改的確有急迫性，但接下來該登場應該是勞改才對，結果反而是公教人員最早被抓來祭旗，就其原因，就是年底大選。

民進黨的支持者以「勞工」為大宗，先前二次修改《勞基法》，已經將年輕勞工階級徹底得罪，這當頭若再貿然啟動勞工年金改革，更是別想得到年齡稍長勞工的選票。

反過來說，民進黨的支持者當中又有部分群眾仇視軍公教，如果不砍軍公教年金，也無法對他們交代。在執政績效不佳，經濟未見明顯好轉的情況之下，也僅能將年金改革視作政績，或許還能以「勇於承擔」之姿面對支持者。

行政院會已在去年3月底通過《勞工保險條例》部分條文修正草案，並送立法院審查，至今已經躺了超過1年。依照民進黨對於選戰的精打細算，別說2018，恐怕2020之後才有可能會真的啟動勞保年改。這樣的年金改革，也難怪軍公教會如此忿忿不平。

(中國時報)