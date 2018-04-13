藍委盼單獨審查 綠委對年資有意見

行政院會12日通過軍人年改「55＋2」版本，反軍人年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑（右二）前往立法院遞交陳情書，呼籲院長蘇嘉全以立院名義提出釋憲，陳情書由立法院副祕書長高明秋（左）代表收下。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨籍的國防外交委員會召委呂玉玲昨表示，未來在可預期民進黨會挾人數優勢強行通過修法，為求審查公平性與降低對社會的傷害，將會建議由國防外交委員會單獨審查軍人年金改革草案。

國防外交委員會是國民黨少數占有優勢的委員會，國民黨有5席、民進黨8席、時代力量1席；民進黨8席中還得扣除立法院長蘇嘉全，而正在競選台南市長的黃偉哲也可能無法機動應對議事攻防，在人數差距較小的狀態下，如果由國防外交委員會單獨審查，藍委確實有一搏的空間。

呂玉玲表示，因為考量到軍人及國防的獨特性及特殊專業，這次年金改革應沿用2014年立法院的前例，由外交及國防委員會單獨審查。

行政院院會昨通過的版本中，軍官俸率上限由原規畫的85％改為90％、士官上限改為95％，比原先稍好，綠委蔡適應認為，形同原先採計年資從35年跳到40年，他對此保留，未來法案審查時恐有「不同意見」。

民進黨團書記長許智傑表示，軍人年改要在7月1日與公教年改一起上路有難度，「但會努力拚拚看」，極有可能在臨時會或延會處理；黨團內對退休俸起支計算採「55％+2％」，及樓地板3萬8990元都有共識，但對於採計年資上限至40年，仍有雜音，有待審查時整合意見。

呂玉玲則提議，為顧及現役軍人士氣，立法院應優先審查「現役軍人」的相關條文，並先行通過執行。至於目前爭議最大的「退役軍人」，應暫緩推動，待爭議整合後再行處理。

國民黨團書記長李彥秀也表示，行政院所提版本對於現職軍官確實有所提升，但是對於退休軍官權益仍有所影響，恐引發退休軍人團體不滿，現職軍人也擔憂將來被破壞信賴保護原則，年金政策的不確定性，恐怕撼動募兵的基石。

(中國時報)

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