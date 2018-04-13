蘇貞昌回鍋參選新北市長

2018年04月13日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天在中央黨部會見前行政院長蘇貞昌，蔡英文在會談中表示，蘇貞昌不論是個人名望或是過去新北的淵源，都是民進黨最強的候選人，希望蘇可以不計個人榮辱為新北市民進黨及台灣扛起責任。蘇貞昌說，他跟陳菊一樣，「只要黨、台灣有需要，一向都是義無反顧，扛起責任，這就是作為民進黨員的DNA。」

民進黨選對會前天在中執會通過建議徵召蘇貞昌出戰新北市，蔡英文昨天上午9時在中央黨部會見蘇貞昌，由即將接任府祕書長的陳菊、民進黨祕書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀和陳明文陪同。

蘇游熱線8分鐘 化解爭議

蘇貞昌一進門就對在場者說，「你們要有什麼理由要我選？」與蔡英文談完後，他主動開口，「要跟『阿不拉（游錫堃）』講一下電話」，於是游蘇熱線了8分鐘。游錫堃對蘇貞昌表示，這個選擇對民進黨而言，是「深慶得人」。

民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，陳菊、林錫耀和陳明文就選對會今年戰略布局及新北扮演領頭羊的重要性，向蔡英文提出報告；蔡在會中高度肯定蘇貞昌過去在台北縣長任內的表現。

蔡英文表示，新北市長選戰是今年選戰的重中之重，要能帶動整體氣勢，經選對會評估，蘇貞昌不論是個人名望或是過去與新北的淵源，都是民進黨最強的候選人，在年底勝選的總目標下，希望蘇貞昌可以不計個人榮辱為新北市民進黨及台灣扛起責任。蘇貞昌在會中表示，為民進黨、新北、台灣，他願意承擔責任。

民進黨定25日前 完成徵召

蘇貞昌說，他走到中央黨部9樓時，看到牆上掛著18人創黨小組的大照片，心情跟「菊姐」一樣，只要黨、台灣有需要，一向都是義無反顧。蘇貞昌表示，基於對新北市民的感情與責任，他會接受蔡英文的徵召，不計個人毀譽、榮辱扛起責任。

昨日上午，由英派立委陳明文等人創辦的台灣世代智庫，公布「新北市長選情民意調查」，蘇貞昌支持度42.6％，侯友宜支持度41.7％，蘇略勝侯0.9個百分點，選情五五波。與會的民進黨立委莊瑞雄表示，蘇貞昌2005年從當時的台北縣長卸任後至今已15年，仍能有如此高滿意度非常不容易。

中執會預訂在4月25日完成徵召蘇貞昌的程序。洪耀福在會後立刻致電民進黨新北市黨部主委余天、民進黨新北市議會黨團總召李坤城及新北市的議員溝通，盼望消弭原挺游派的不滿情緒。

(中國時報)