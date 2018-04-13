蘇曾嘲諷謝深山58歲太老 如今自己71歲！新聞透視－多汁牛排成老肉 毀諾失信

蔡總統屬意前行政院長蘇貞昌參選新北市長。（本報系資料照）

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中國時報

「選縣長就像選牛排，絕對不要挑太老或太嫩的肉。」蘇貞昌50歲參選台北縣長時自詡為「多汁牛排」，抨擊58歲對手謝深山太老，如今風水輪流轉，21年後，他以71歲高齡的「回鍋老肉」，自毀諾言三度參選新北市長，年紀、誠信備受質疑，真也印證「囂張沒落魄的久」！

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1947年出生的蘇貞昌，1997年代表民進黨參選台北縣長，對上總統李登輝欽點的勞委會主委謝深山。蘇年輕氣盛、辯才無礙，對憨厚耿直的謝深山極盡羞辱，從能力、出生地一一挑剔，甚至連年紀都拿來做文章。

某日，蘇貞昌到板橋晨泳兼拜票，他一方面秀著結實的肌肉，另方面自詡選縣長就像在選購牛排，絕對不要挑太老或太嫩的肉，「50歲中庸的強健體魄，不怕貨比貨，挑選他準沒錯。」

蘇擔任縣長意氣風發，2003年到花蓮縣替縣長提名人游盈隆站台，大酸國民黨對手謝深山，「我來協尋失蹤的台北縣民謝深山，當年他宣示要待在台北縣打拚，永遠不離開。」藉此質疑對方誠信問題。

一嘴酸遍藍綠政治人物的蘇貞昌，如今在自己的利嘴上栽了跟斗。嘲諷謝深山太老，神明前宣示不會三度參選新北市長，這些批評言猶在耳，卻在自己身上應驗，即便事後道歉「人生的劇本不是我能偷看」，但這種不敦厚、沒誠信，又怎麼取信於民？

誠如謝深山兒子，現任侯友宜辦公室主任謝政達私下感嘆，歷史就是一面鏡子，政治人物的言行都要經過檢驗，當年怎麼質疑父親，如今就該怎麼檢驗自己，否則怎麼對得起良心？

就算沒誠信、年紀大都可以一一解釋，但民主講究分權制衡，蘇系人馬在新北市的勢力龐大，兩位子弟兵、女兒擔任立委，派系市議員10人，如今還要選市長，根本就是「家族寡頭政治」，堂堂全國最大直轄市，民進黨竟然都找不出人才了嗎？

民主不該走回頭路，也不應該是非誰不可，政客回鍋參選失敗的殷鑑歷歷，別小看選民智慧。

(中國時報)

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