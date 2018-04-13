罔顧學童健康 瑞濱國小家長怒

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟與劉建國（中）、李彥秀、高潞˙以用（左）、蔡適應等跨黨派立委，12日呼籲政府懸崖勒馬，盡速撤回深澳電廠案，還給深澳居民、瑞濱國小學童呼吸的自由。（黃世麒攝）

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中國時報
╱新北報導
鄰近深澳電廠1公里的瑞濱國小，將面臨燃煤汙染的問題，家長擔心孩子的健康將被犧牲。（張穎齊攝）

深澳燃煤電廠重啟案引發各界爭議，距離電廠僅1公里的瑞濱國小，面臨空汙影響首當其衝，校方呼籲政府任何方案都要兼顧師生健康；學生家長則強烈反彈怒轟說：「犧牲孩子健康，蓋在你家旁邊你願意嗎？」當地住戶也表達反對，並痛批「從來沒有人找我們談過！」

就連泛綠立委也不認同深澳電廠重啟案，民進黨籍立委劉建國、蔡適應與時代力量立委高潞以用12日與台灣健康空氣行動聯盟共同舉行記者會，呼籲深澳電廠應重做環評，別讓附近的瑞濱國小成為第2間「許厝分校」。

瑞濱國小校長陳東鴻表示，瑞濱國小（含附幼）共26名教職員、160名學生，地方上有人反對、有人贊成，站在學校立場不便評論，只希望能採取對環境較友善的方式，並兼顧師生健康，針對許厝分校的案例則不予置評。

「誰會願意蓋在家門前啊！」1名學生媽媽表示，她是在地居民，也是新住民，兒子就讀瑞濱國小，對於深澳電廠重啟案，她不滿地說：「如果是你，電廠就蓋在你家門前，你會願意嗎？」痛斥政府政策亂搞，犧牲孩子的健康，絲毫沒有為下一代著想。

「當然反對啊！」薛姓居民也說，他早年住在較遠的水湳洞，經常看到舊深澳燃煤電廠排放大量汙染黑煙，不知已吸進多少致癌物，好不容易終於除役，竟然又要重啟，且從未有人通知參加什麼公聽會或詢問過他的意見。

不過，不少住在瑞濱里的商家與住戶則表示「兩難」，因為蓋了可以增加就業機會、促進地方發展，但會受汙染，不蓋則對健康比較好；但地方就沒機會發展，人口繼續外流。經營小吃店的林姓女老闆則感嘆說：「政府要怎麼做，哪輪到小老百姓做決定，反對嘛無路用！」

(中國時報)

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