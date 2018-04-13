新北市府批詹順貴「斷章取義」

2018年04月13日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

台電重啟深澳電廠並擬在瑞芳保育區加蓋防波堤，引發重大爭議，針對環保署副署長詹順貴日前為台電背書，稱新北市府未禁止開發保育區，新北市府12日再度發布新聞稿反擊，炮轟台電在環差審查時僅以2、300字敷衍帶過保育區問題，更痛批詹順貴「斷章取義」，忽視專業意見。

詹順貴11日表示，根據新北市政府公告在水產保育區內的限制行為中，只有季節性禁止採集、捕撈特定水產物種，「沒有禁止開發行為」；但依據新北市府公告，保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，新北市府日前以此回擊表示，比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，市府沒有同意，當然等同禁止。

新北市漁業處表示，環評會議當天詹順貴請民眾、環團及各單位發言，已有多個民眾團體或機構表示當地開發可能造成的生態及資源破壞，及防波堤興建涉及擴港開發行為，應重啟環評，因與漁業處立場相同，漁業處代表陳志豪才未再表示其他意見，卻遭詹順貴再斷章取義，忽視會議專業意見。

漁業處指出，瑞芳保育區是依據行政院農業委員會漁業資源保育區及稀有物種的調查及規畫報告建議所劃設，凡涉及保育區範圍內開發，就應辦理環境影響評估及符合海岸管理法等法規，台電卻在環差審查時對保育區問題避重就輕，未詳實提出，僅草率用2、300字說明敷衍帶過，毫無誠信可言。

「開發行為的禁止或限制是環保署的責任，不然要《環評法》做甚麼？」漁業處批評，環保署身為《環評法》主管機關，卻「開巧門」讓台電用門檻較低的環差取代環評，甚至替台電背書無涉《海岸管理法》。漁業處重申，台電擬在瑞芳保育區興建防波堤，未依法提出詳細的評估及影響就是違法，市府立場始終如一堅決反對。

(中國時報)