關懷在地鄉親 愛志旺結善緣

2018年04月13日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

旺旺集團與日本EARTH SUPPORT株式會社合作的愛志旺健康管理公司，12日在台北舉行揭牌儀式，秉承旺旺集團的「緣、自信、大團結」之企業文化，和重視孝道的美德，為台灣長者提供超越滿意，實現感動的服務。圖為到宅服務的沐浴示範。（王英豪攝）

「愛志旺居家式長照機構」是全台第1家營利居家式長照服務機構，結合日本「愛志」（EARTH SUPPORT）公司專業經驗，提供細心的居家服務，展現旺旺集團關懷在地鄉親，昨天由旺旺集團董事長蔡衍明與「愛志」社長森山典明共同揭牌，正式投入照顧台灣銀髮族的行列！

多元居家照顧 代購代送

目前65歲以上高齡化比率，日本占27.3％、台灣15％、上海21.8％，2016年旺旺集團攜手日本「愛志」於上海成立第1家「愛志旺」的老年人日間照料中心，而台灣「愛志旺」也開始營運，不管上海或是台灣「愛志旺」，公司理念都是「優質、迅速與安全放心」。

愛志旺居家照顧的服務項目，包括基本日常照顧、身體照顧，必要時配合各項代購、代領與代送服務，還有協助長照2.0無法支援的自費服務，「愛志旺」總經理吳秀珍表示，「愛志旺」的優勢是傳承日本「愛志」豐富的專業技術，希望成為台灣居家照護的代名詞。

無燃料沐浴車 深入鄰里

「愛志旺」期許做到在地養老的老年人需要被人照料時，能夠留在自己熟悉的生活環境，保有自己的生活方式。因此，到宅服務是「愛志旺」的根基，要為台灣老人呈現感動的服務，尤其「到宅沐浴」是「愛志旺」的技術核心，「愛志旺」已經引進全台第1輛無燃料的沐浴車。

「到宅沐浴是送給老人餘年最大的快樂！」「愛志」社長森山表示，他從事到宅沐浴已40多年、也被人感謝了40多年，到宅沐浴工作雖然壓力大，但是看到老人享受沐浴快樂的愉悅表情與家屬流淚的感動，值得他持續做下去。

到宅沐浴是日本「愛志」26項居家服務最受歡迎的項目，也使得「愛志」成為全日本最大的到宅沐浴公司，擁有1500輛沐浴車，森山說，很多老人在生命最後幾年的最大享受就是沐浴。「愛志旺」因而結合日本到宅沐浴的先驅，提供國內老人專業的沐浴服務。

目前到宅沐浴的費用為2500元。吳秀珍表示，不僅山區偏遠、甚至好幾10年沒有洗澡、插管病人、家住高樓等都能提供服務，而且沐浴的浴缸絕對不會漏水。在3位專業人員到宅沐浴的過程中，可以看到人與人互相關懷，這就是「愛志旺」最好的服務。

(中國時報)