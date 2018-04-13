救火更安全 工研院發明獲獎

「流體驅動緊急救難技術」可應用於消防員的消防瞄子燈，以消防水流驅動渦輪發電，增加火場照明，讓消防員可辨識火場中受難人員位置，提升救援效率。（工研院提供）

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中國時報
／竹縣報導

工研院的發明再獲有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎！工研院在經濟部能源局支持下，以「流體驅動緊急救難技術」奪得「應用科技－商業安全」類銀牌，該項技術提升消防員在火場救災的安全，也獲得美國最大消防設備商Akron Bass及全球最大電子商務網站亞馬遜青睞，並獲國際消防大廠TFT、Lions Product等洽詢訂單。

工研院綠能與環境研究所長胡耀祖表示，新一代流體驅動緊急救難技術可以在視線不佳的火場中，以消防水流驅動發電，結合撒水、照明功能，降低消防員進入火場設備重擔。

此外，新一代消防瞄子燈配有LED暖白光照明，加上熱顯像儀應用，使消防員可辨識火場中的火點或受難者位置，提升救援效率。

新一代流體驅動緊急照明技術發明人、綠能所資深研究員廖榮煌說，能獲得國際肯定十分開心，但發明若能真正幫助到消防員，多救一個人，等於多救一個家庭。廖榮煌為了這項技術，多次前往消防隊，實地了解消防員需求，因為火場照明、負重都是每個消防員的負擔。

廖榮煌在工研院服務10多年，擁有32件創新發明專利，他和團隊開發出「流體驅動消防瞄子燈」，利用水力驅動發電，瞄子燈僅需30秒就能完成組裝，且接頭可旋轉，照亮火場環境，也適合左撇子消防隊員使用。

該項技術自2008年起獲得多項國際大獎，例如德國iF、Reddot、美國IDEA、匹茲堡發明展遠東最佳發明獎、日本Good Design大獎及國家發明獎等，並有全球30件專利，並技轉給相關消防設備廠商，在台南市政府消防局大力合作下，實際導入台南市、台北市、基隆港務局等10個縣市政府、近100個消防分隊，累積千場以上火場驗證。

(中國時報)

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