圍籬高高 故宮南院如在雲端

2018年04月13日 04:11 中國時報 呂妍庭

2017年3月以來，故宮南院遊客量持續低迷，周邊產業跟著毫無起色，故宮博物院雖力圖振作轉型，希望力挽狂瀾，只是在策略與定位不明下，除非故宮博物院能正視南院先天不良，後天又失調的基本處境，設法理出問題核心，而非頭痛醫頭，腳痛醫腳，否則只會不斷輪迴在追求遊客多寡的數字框架下，文化平權、藝文扎根淪為空話一場。

南院因為「故宮」盛名之累，占地遼闊的南院在嘉義縣就像化外之地，比人高的圍籬把在地居民和商家阻絕在外，除了2016年底剛開館時的話題性曾帶動參觀人潮，就算2016年12月10日至2017年3月5日，推出國際級水準的《日本美術之最》展覽，但近3個月展期僅10萬人次參觀，51萬在地嘉義人似乎不太買南院的帳。

故宮博物院院長林正儀12日說要結合地方，讓南院真正走入民眾生活，但「走近、走進」談何容易？尤其博物館經營學問深厚，既不能曲高和寡，頂著故宮光環更不能流於觀光炒作的媚俗，在藝文教育推廣的理想堅持下，從南院近期規畫的活動，不難看出南院打算先營造館外的高人氣，再借力使力把遊客送到國寶面前。

一間國際級博物館最終還是得靠內容取勝，國外有許多他山之石可供借鏡，也有許多藝術和科技結合的成功經驗，就算是百年老店的分店，也該自立自強，而非一再仰賴母家的鼻息名氣，成了外界口中「錯誤政策下的產物」。

(中國時報)