耕地管控 應符合公平正義

2018年04月13日 04:11 中國時報 鄭舲 /台北報導 /台北報導

「全國國土計畫」即將公告實施，內政部營建署舉辦「全國國土計畫意見交流高峰會」，邀集專家學者探討國土農業發展、水庫集水區土地利用及鄉村區活化等議題。有學者指出，農地並沒有劃太多，而是城鄉發展、產業用地劃得不夠。也有學者認為，農業永續發展是共同使命，應思考如何符合公平正義，讓縣市願意承擔。

《國土計畫法》規定，全國國土計畫應於今年5月1日前公告實施，直轄市、縣市國土計畫則應於全國國土計畫公告實施後2年內公告實施。營建署長吳欣修表示，全國國土計畫是思考國土規劃基本的工具，接下來要讓各地方政府進行各縣市國土計畫，希望能繼續與各界理性對話，思考如何將國土計畫、都市計畫及開發行為做更緊密結合與管控。

農業用地在國土計畫中引起關注，包括屏東縣、雲林縣等農業縣抱怨農地劃太多，限制產業發展。台北大學都市計畫研究所助理教授葉佳宗認為，不是農地劃太多導致發展受限，而是城鄉發展用地、產業用地劃太少。扣除山坡地、國土保育地等，真正能做農業發展的農地只有10幾萬公頃，他覺得農地「劃太少」。

葉佳宗也說，農業縣抱怨農地劃太多，其實只是在「撒嬌」，抱怨經費、資源太少，希望中央不要只看都市，也要看看農民，「縣市首長撒嬌是對的」。

台大農業經濟系教授林國慶說，維護農業永續發展是人類生存必須，不僅維護空間，也要維護品質，才能確保食品安全。他也提到，根據統計，全國耕地有79萬公頃，但其中有不少被變更使用興建合法農舍或違規工廠，農委會盤查後剩下68公頃左右，若要促進農業永續發展，在國土計畫內必須嚴格管控耕地，但要符合公平正義，讓重要的農業生產地區樂意承擔這個責任。

根據農委會盤查，農地上違章工廠約1萬4000公頃，成為待解難題。葉佳宗認為，農業部門應該勇敢與受汙染、不健康的土地「說分手」，因為看到工廠群聚地的土地、水源，「從那裡種出來的農產品令人擔心」，要拆就拆零星、土地還能挽救的工廠，群聚工廠則可思考輔導合法化。

(中國時報)