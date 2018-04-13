台大師生按鈴 告潘文忠瀆職

2018年04月13日 04:11 中國時報 張孝義 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

卡管案風暴持續延燒。由36位台大教授、學生及校友組成的「台大自主聯盟」，12日前往台北地檢署按鈴告發教育部長潘文忠、人事處長陳焜元涉嫌瀆職，台大國發所博士生李成蔭直指教育部「得了便宜還賣乖」，應盡速解決台大校長的問題，還給台大及全體師生公道，維護大學自治與學術自由。

教育部無實質審查權

委任律師李增胤表示，依照《憲法》、《大學法》，教育部對大學校長都沒有實質審查權限，教育部須先依法聘任管為台大校長，才能對公立大學校長有無違法進行瞭解，也唯有這樣才能不耽誤台大校務運作。教育部先前多次要求台大說明遴選過程，台大都遵照辦理，確認遴選過程無疑義，但教育部仍舊不予聘任。

李增胤說，教育部長潘文忠在立法院教育委員會表示，如果教育部查明管教授違法，就不予聘用，這種表態更足以證明潘有瀆職並損害台大的犯意與行為。

師生質疑政治力介入

台大獸醫系教授周崇熙表示，台大已經1年多沒有校長，因此台大的海外攬才、交流都失敗，教育部是《大學法》的主管機關，有嚴格遵守的義務，教育部卻讓合法遴選出來的校長無法就任，是瀆職行為。

學生代表李成蔭指出，學生不想介入政治上的紛擾，只有一個簡單訴求就是教育部要依法行政，但是教育部竟要組一個「跨部會專案小組」，為什麼要成立這個小組？這小組到底是什麼意義？很多政府間的資料都是流通，都可以去查，為何還要跨部會小組呢？政治力是否介入？學生們抱持非常大疑慮。

不聘任應公布理由

李成蔭強調，台大校務會議及遴選委員會做出非常多的澄清、聲明，整個校長遴選程序是合法也正當的，教育部不僅沒有發表正向的看法，還繼續抨擊、危害台大，「得了便宜還賣乖」，台大學生感到痛心，此次站出來就是要告訴社會大眾，台大的校長是合法產生的，教育部要盡速解決。

實踐大學校長陳振貴表示，校長遴選委員會具有獨立作業權，其以行使權力選出新校長，而教育部不聘任，理應公布理由，讓社會公平檢視，而不是讓身為龍頭大學的台大長期沒校長，「滑天下之大稽！」

(中國時報)