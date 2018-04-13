助理反問 到底要管說明什麼

2018年04月13日 04:11 中國時報 簡立欣 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

「怎麼會有這樣的教育部長？」管中閔助理昨天怒批教育部長潘文忠，指出：「難道當部長每天只要看特定媒體的報導，當莒光日教學、當法院判決書，連小學生的媒體識讀能力都沒有嗎？」他強調若管中閔真的配合教育部說明，才是踐踏大學自治，有辱台大尊嚴，給政治介入校園留下惡例。

國民黨立法院黨團賴士葆、曾銘宗、費鴻泰昨天也舉行「衹准州官卡管，不許百姓掃葉，葉俊榮大陸兼課謊言知多少？」記者會，痛批蔡政府雙重標準，除呼籲教育部不該有兩套標準，更要求蔡政府明確回答，「是不是要藉由卡管事件殺雞儆猴，限縮兩岸學術文化交流？」

管中閔助理表示，管中閔不會配合潘文忠喊話而隨之起舞。他說，教育部在春假前，自己「太有智慧」搞出跨部會諮詢小組這死局，「球一直在潘文忠手上，一拖再拖、一變再變，變成丟不出去的燙手山芋，管中閔還有必要蹲下去給他當下台階去踩嗎？」

管中閔助理反問，教育部、陸委會、內政部、法務部等配合特定媒體抄家辦案，管中閔個資或公務職掌上的祕密，都公然違法洩漏，這些部會卻從來沒有發過一紙公文給管中閔，管中閔要去跟誰說明？管中閔應該要說明的問題到底是什麼？

他表示，包括廈大案，教育部根本沒有發公文給台大，而是用人事系統的保密管道以「便箋」要求台大管理學院去函大陸多所大學，「上窮碧落下黃泉」調查管中閔有無兼職；一直到臨時校務會議上，台大管理學院對此提出說明，管中閔才知道自己被教育部人事處以機密調查。「從頭到尾『保密防諜』，沒有隻字片紙要管中閔說明，現在潘文忠卻要管中閔出面，請問，到底要說明什麼？」

管中閔助理表示，潘文忠顯然完全搞不清楚大學自治與大學校長遴選制度。管中閔是被台大校長遴選委員會依法遴選出來的校長當選人；若管中閔有影響當選資格的違法疑義，遴選委員會請管中閔去說明，合乎制度與事理，管中閔當然會去。教育部長及其跨部會諮詢小組，連發公文要求管中閔說明的膽識與權能都沒有，「潘文忠是憑哪條法律用媒體喊話要求管中閔對外說明？」。

(中國時報)