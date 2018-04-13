敘精銳部隊撤離首都 俄警戒

2018年04月13日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

敘利亞危機越演越烈，美國總統川普預告懲罰敘軍化武攻擊的戰火即將點燃，英國和法國隨即呼應，磨刀霍霍，顯示美英法聯合打擊敘利亞的戰線已經形成，中東緊張局勢一觸即發。英國《每日電訊報》報導稱，首相梅伊已下令1艘核潛艦開赴攻擊敘利亞的範圍，最快12日晚可展開行動。

英核潛艦就攻擊位置

敘國政府軍涉嫌以化武攻擊反抗軍位於首都大馬士革近郊東古塔地區的最後據點杜馬城，造成大批平民死傷，招致國際齊聲譴責。英國首相梅伊12日下午（台灣時間12日晚上10點半）召開緊急內閣會議，料要求內閣同意空襲敘化武設施，繞過國會下令與美軍聯手動武。

英國廣播公司（BBC）報導，梅伊10日與川普及法國總統馬克洪通電話，據悉3人已同意對敘採取聯合軍事打擊行動。梅伊表示，現階段所有證據均顯示，敘政府軍使用化武，英國有必要與盟友合作，確保涉事者付出代價，防有人再藉化武釀成人道災難。

英國皇家海軍已調派一艘攜帶「戰斧」巡航飛彈的攻擊型核子動潛艦，進入可將敘利亞納入射程的海域。皇家空軍也可能出動各式戰機，包括「龍捲風GR4」（Tornado GR4）戰鬥轟炸機。不過，為免與敘利亞總統巴夏．阿塞德的大靠山俄羅斯發生軍事衝突，一般預料英國傾向支持一次性的攻擊方案。俄方情報則認為，法國可能將大馬士革的化學戰指揮部，及詹拉亞的「敘利亞科學研究中心」列為空襲目標。

美將出動幽靈轟炸機

一旦對敘動武，美國可能同時發射多枚飛彈，以突破敘政府軍及其盟軍的反飛彈系統。目前美國海軍伯克級驅逐艦「唐納．庫克號」就位於地中海東部，法國巡防艦「阿基坦號」（Aquitaine）也處於同一地區，兩者各配備有數十枚戰斧飛彈。

美法戰艦至少可獲得一艘美國潛艦或英國潛艦的支援，而美國超高空飛行的B-2「幽靈」戰略轟炸機，也有可能加入戰局。另外，美國核動力航空母艦「杜魯門號」打擊群已經出動，該打擊群配屬多達7艘飛彈驅逐艦，有報導指約在17日便可進駐地中海，不過俄方研判要到5月初才抵達。

川普預告將對敘發動攻擊，11日並透過推特嗆俄羅斯「準備好，飛彈就要來襲了」。白宮發言人桑德斯11日則稱，仍未對動武定出時間表，並強調現時「所有選項都擺在桌上」。川普12日早晨也推文，改口「從未說何時」會對敘動武，還含糊其詞說，攻擊行動可能「非常快，也可能根本不會這麼快」。

敘政府軍收復東古塔

鑑於西方即將展開空襲，敘利亞阿塞德政府已提前實施戰略轉移，將國防部和軍事總部清空，並讓政府軍撤離軍用機場，第4師及共和衛隊等精銳部隊亦由大馬士革近郊的基地撤走。敘政府軍12日另傳出在先前遭化武襲擊的杜馬城升起國旗，完全收復東古塔地區。

俄羅斯設於敘境的赫梅敏空軍基地、塔爾圖斯海軍基地及駐敘軍隊，據說都已處於嚴密保護之下。衛星影像顯示，至少11艘俄國海軍船艦，已自塔爾圖斯出港，有可能是為了疏散，但也有可能是要擺出準備「擊落」來襲飛彈的姿態。

(中國時報)