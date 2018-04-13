美敘互槓 化武攻擊變羅生門

2018年04月13日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

敘利亞內戰，美英等國認定敘利亞政府軍對平民動用化學武器，涉及違反人道罪，因此調兵遣將不排除武裝干涉。但敘利亞政府和俄國政府否認，甚至聲稱找到了敘利亞境內親西方非政府組織「白頭盔」（white helmets）的影視拍攝設備，指控化武攻擊根本就是該團體一手自導自演出來的子虛烏有事件。

白頭盔組織近日對外發布的影片，顯示敘利亞反對派武裝控制的東古塔杜馬鎮發生平民遭化武攻擊事件，但敘利亞政府卻對外宣稱沒有發現因化武攻擊致死的平民。伊朗媒體法爾斯通訊社更是引述黎巴嫩一家阿拉伯媒體的報導表示，指在敘利亞政府軍占領原先被叛軍所佔據的杜馬鎮郊區村莊薩克巴（Saqba）後，敘政府軍在這發現了一處白頭盔組織的「影視基地」。軍方人員在現場發現了相機和電影製作設備。政府軍稱白頭盔在這個基地拍攝政府軍用化學武器殘害平民的假影片。

俄國武裝力量總參謀部作戰總局副局長維克托·波茲尼希爾（Viktor Poznikhir）中將也表示，在杜馬傳出疑似化武攻擊後24小時，俄軍專家與軍醫即趕到現場，採集了土壤、彈片樣本，化驗結果顯示，沒有神經毒劑和含氯有毒物質。

他指出：「對白頭盔組織影像資料中醫療機構的走訪以及對醫務人員和病人的調查中，都沒有發現有關使用有毒物質和該地居民中毒的情況。」他批評敘利亞武裝反對派及白頭盔又一次製造化武攻擊假消息，以此栽贓敘利亞政府。他甚至指出在地下隧道發現了反對派存放的有毒化學物質。

美國日前在聯合國提案，要求成立調查組織前往事發地點調查，不過，由於俄羅斯對於調查機構的組成有不同意見，雙方的在聯合國的提案被互相否決。

(中國時報)