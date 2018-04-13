敘利亞危機 激化中東衝突

2018年04月13日 04:11 中國時報 季節

不管從面積、人口或GDP看，敘利亞都不算大國，可是卻因為國際和區域內的各個主要國家存在利害關係，彼此衝突而矛盾被激化，導致內戰打了7年仍舊無法平息，隨著西方聯軍再度集結，牽動多國衝突的敘利亞局勢進一步升溫。

俄國所以力挺敘利阿薩德政權，原因在敘利亞同意俄國使用敘國海軍與空軍基地，這是俄國在中東和地中海僅有的海外軍事基地，也是莫斯科在中東為數不多的地緣政治槓桿，對俄羅斯利益至關重要。

伊朗支持阿薩德，是因為阿薩德跟伊朗一樣屬於什葉派，面對阿拉伯半島上一片遜尼派國家與政權的包圍，伊朗必須支持這個難得的同教派朋友。

土耳其屬遜尼派，但因為美國支持敘利亞境內反政府的庫德族，使境內也有大量庫德族的土耳其備感壓力，於是轉而支持阿薩德。

但其他國家的立場不同，做為遜尼派老大的沙烏地阿拉伯，自然希望讓阿薩德下台，由遜尼派反抗軍掌權。

以色列則從六日戰爭後持續占領著敘利亞的戈蘭高地，因此樂見敘利亞因內戰被削弱。

至於美國，眼見因有親俄的阿薩德，導致對北極熊在地中海的圍堵出現漏洞，當然希望趁內戰趕阿薩德下台，建立親美政權。

於是在各國都在敘利亞有利益，但彼此立場矛盾下，自然卯足勁分頭支援敘利亞政府軍和反抗軍。每當自己力挺的一方戰況不利時，就擴大介入。因此只要列強在這的矛盾不消除，敘利亞的衝突就不會平息。

(中國時報)