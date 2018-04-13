普丁捍衛阿薩德 政經利益擺第一

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯2015年9月介入敘利亞內戰，對敘總統巴夏‧阿薩德政權不離不棄。俄敘淵源長達70年，邦誼深厚，但天下沒有白吃的午餐，俄總統普丁力挺阿薩德，圖的是在中東地緣政治與經濟利益。敘利亞是俄羅斯在中東少數的盟友，萬一阿塞德崩塌，勢必重創俄在中東的立足點及影響力。

俄敘1944年即已建交，1970年，蘇聯支持巴夏之父老阿薩德在軍事政變後奪權，並提供軍事援助。1971年，蘇聯在敘第二大港塔爾圖斯，打造迄今在海外唯一的軍事基地，即使蘇聯垮台，基地仍存在。

2000年，普丁和巴夏雙雙成為國家領導人。2000年代中期，普丁開始擴大俄軍力，意圖使俄國重返強權。茉莉花革命後，俄羅斯損失結盟多年投注大量財力的利比亞強人格達費，普丁不得不另覓盟友。倫敦政經學院國關專家萊特指出，普丁看中的是俄國的好處，而非敘方的利益。

敘利亞是俄國在中東、東地中海、往南進入印度洋的重要戰略支撐點，塔爾圖斯在俄軍為數不多的中東，可扮演前進基地的重任，也是俄戰略計畫的重要一環。若巴夏被推翻，政權落入親西方勢力，俄國恐保不住塔爾圖斯，俄船艦得被迫穿越（北約成員）土耳其的博斯普魯斯海峽。

另一個目的，是要終結美國在中東獨大，提高俄國在當地的影響力。冷戰結束，俄國勢力一度退出中東，但近年來拜美國主導力萎縮之賜，俄羅斯不斷在中東出手，加強與土耳其、伊朗、埃及等國的關係，甚至開始與美國長期盟友沙烏地阿拉伯及以色列打交道。

捍衛阿塞德更攸關龐大經濟利益。據統計，過去10年俄對敘武器銷售占俄武器出口10％，每年達4至6億美元，敘國成為俄軍火在中東的最大買家。敘利亞內戰這齣戲，活脫就是俄軍火製造商的完美廣告─全世界看見俄國空軍和阿薩德部隊，展示各種俄製武器，招來的訂單可望達數百億美金。俄國在敘利亞的能源、基礎建設等大舉投資逾200億美元，只要阿薩德政權穩住，對推升俄國經濟不無小補。

當然，普丁樂見敘國內秩序恢復，不願看到敘國變成激進伊斯蘭國度，甚至成為恐怖分子的長期避風港，以免不安局勢擴大到鄰近俄邊境的車臣及北高加索，為其內部穆斯林地區帶來不穩定後果，損及自身的經濟利益。

(中國時報)

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