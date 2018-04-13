受賄案開庭 孫政才認罪收8億元

2018年04月13日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

曾被視為中共第6代領導層接班人選的前重慶市委書記孫政才涉嫌受賄案昨在天津第一中院開庭。新華社報導稱，孫政才被指控利用職務之便，非法收受財物1.7億餘元人民幣（約合8億新台幣）。在最後陳述時，孫政才認罪、悔罪，法院將擇期宣判。

新華社報導，天津市第一中級人民法院12日公開審理孫政才受賄案，共有人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾等130餘人出席旁聽。

起訴書指控孫政才在2002年至2017年間，利用職務「為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，單獨或夥同特定關係人非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣1.7億餘元」。

報導稱，庭審中，公訴機關出示相關證據，被告人孫政才及其辯護人進行質證，控辯雙方對出庭作證的證人進行交叉詢問，在法庭的主持下充分發表意見。

孫政才最後陳述時表示，「自己受到法律的莊嚴審判，是咎由自取、罪有應得，心服口服，真誠地認罪、悔罪，真誠地服從法院判決。」庭審結束後，法庭宣佈將擇期宣判。

54歲的孫政才歷任農業部長、吉林省委書記、政治局委員、重慶市委書記，與胡春華一度被視為習近平之後的中共第6代領導層接班人選。不料去年7月「落馬」被調查，9月被「雙開」，移送法辦；去年12月以涉嫌受賄罪被立案偵查。

開庭前幾天，《重慶日報》連續刊登關於肅清孫政才影響和薄王流毒的文章，詳細披露了孫政才的具體罪行，並痛批「孫政才把重慶的事業當作個人謀官晉爵的工具，落到如此下場是罪有應得」，似乎在為這次受審做鋪墊。

(中國時報)