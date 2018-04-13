人物側寫－鷹派情報頭子 視大陸頭號威脅

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中國時報

毫不意外，蓬佩奧的任命聽證會擠滿了人潮，連記者席都一位難求。川普政府國安顧問和國務卿兩個重量級的職務，不約而同改由鷹派接掌，國安顧問波頓已在9日就位，蓬佩奧何時上任，昨日的聽證會是主要關卡。

西點軍校畢業、擁有哈佛法學學位的蓬佩奧，擔任中央情報局局長前是眾議院情報委員會委員。帶過兵又是情報頭子，蓬佩奧任命若過關，將是一名具軍事和情報經驗的國務卿。

但蓬佩奧最受矚目的還是在於他的立場，美國至上的民族主義政治觀與川普相契合，以及在中情局長任內對川普的忠誠度。

蓬佩奧對大陸的態度向來強硬，從擔任眾議員時就批評大陸，認為大陸對美國的威脅超越俄羅斯，是美國真正威脅和最大的安全挑戰，深信中、長期內，大陸有能力在全球範圍內對抗美國。

2017年在華府智庫座談會上，蓬佩奧更表示，川普政府無論在貿易、智慧產權、東海、南海等議題，都準備好反擊中國大陸。

在川普政府對陸政策全面逆轉前提下，蓬佩奧披掛上陣，主掌外交兵符，頗有擺開仗勢，與大陸對陣的意味。

對於北韓和伊朗，蓬佩奧也以態度強硬，支持軍事行動選項著稱。蓬佩奧認為北韓飛彈已威脅到美國本土，美國在對北韓軍事行動上絕對不能讓步；2015年美國加入與伊朗簽署核協議，時任聯邦眾議員的蓬佩奧就極力反對，聲稱這是一個贊助恐怖組織的災難性協定。

從對大陸、北韓、伊朗的強悍立場，蓬佩奧似乎相信美國軍事實力多於國際協議。但蓬佩奧同時也是經驗豐富的政客，深諳政治運作和協商之道，在中國廢除國家主席任期限制、歐美輿論一片撻伐聲中，蓬佩奧卻表示，習近平可能會為世界做出貢獻，期待大陸在世界事務上發揮作用。

為了昨天的任命聽證，蓬佩奧穿梭中情局和國務院間，聽取簡報、閱讀大量資料，拜訪參院外委會各個委員，甚至請教希拉蕊和凱利兩位前政府國務卿。熟悉蓬佩奧的人士透露，為國服務時，蓬佩奧非常謙卑，「失敗不是他的選項。」

(中國時報)

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