入選百人 施沛琳直言誘因大

2018年04月13日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

為延攬台灣高教人才，福建近期動作頻頻。來自台灣台南的福建閩南師範大學閩南文化研究學院教授施沛琳，入選福建省第一批引進台灣高端人才「百人計畫」。施沛琳直言，大陸近日推出的多項惠台政策，給予台胞乃至台青更多發展機會，可謂吸引力十足。

福建省委人才工作領導小組印發《福建省引進台灣高層次人才「百人計畫」遴選辦法（試行）》等5項文件，經過嚴格遴選後，施沛琳成為首批入選百人計畫的台灣高端人才；而該計畫未來每年還將遴選出最多25名的台灣高端人才。

來自於台灣台南，從小在台南眷村長大的施沛琳，在台灣結束25年媒體生涯後，毅然決然擇赴陸求學，在廈門大學攻讀歷史學博士學位，2012年到福建閩南師範大學閩南文化研究學院任教。

對福建乃至整個大陸不斷祭出相關惠台政策，施沛琳指出，從生活細節、工作待遇等方面，都深切感受到大陸對台灣人才的誠意和善意；在她看來，台灣教師西進肩負著增進兩岸民眾溝通與理解的使命，「讓台灣人了解真實的大陸，讓大陸人了解真實的台灣」。

至於談及福建這次針對台灣高端人才的「百人計畫」，施沛琳強調，過去台灣老師要爭取計畫或資源，必須跟所有大陸教授一同競爭，但這個計畫卻是專門為台灣人才所設，堪稱是「超同等待遇」政策；相信對台灣高端人才誘因很大。

施沛琳直言，她並不認同大陸祭出惠台政策，就是要「掏空台灣人才」的說法；那早年那麼多台灣人去美國讀書、工作，怎麼沒有人提說美國會掏空台灣。

施沛琳說，現在台灣那麼多博士，卻找不到教職；回想當初她從廈大畢業，也曾想要回台找教職，卻苦無機會，若不是大陸提供機會，她可能還在當萬年講師。

值得一提的是，施沛琳開設的相關閩南文化課程，深受學生喜愛，常常出現數百人搶上的情形。

(中國時報)