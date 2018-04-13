房市首季開紅盤 三大區續熱

2018年04月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

「大臺中房市交易動態資訊平台」發布今年4月份分析月報指出，第一季買賣移轉登記量計9487棟，較去年同期增加863棟，成長10％，為今年房市迎來好彩頭。

就區域交易量來看，去年整年度登記量以北屯區（5872棟）居首、西屯區（5310棟）居次，第三則為太平區（3680棟）。

比對今年第一季的表現，北屯區、西屯區及太平區的交易熱度依舊不減，穩居購屋民眾首選之三大熱門區域。

在建物買賣移轉登記數量部分，107年3月台中市買賣移轉登記棟數為3432棟，相較於上月大幅增加 70.5％，比去年同期增加5.1％。

不過建照、使照量部分，107年2月建照為698（戶），較上月大幅減少57.1％，比去年同期減少 27.5％；使照量為800（戶），較上月減少0.7％，比去年同期增加 21.2％。因4月份實價登錄系統發生異常，致原台中縣區域之交易狀況無法確實掌握，故4月月報價量分析僅就「原台中市區域」予以分析說明。

依據107年1月份實價登錄資料分析大樓、公寓、華廈、透天厝等四類主力產品交易狀況，在大樓的部分，不分新、舊大樓均以總價500～1000萬元間為購買主力帶，可見小宅市場與低總價較受消費者青睞。

華廈的部分，新屋（屋齡2年內）交易僅10筆，半數交易落在總價1000～1500萬元間，舊屋（屋齡逾2 年）交易則以總價500～1000萬元間為購買主力。

公寓部分，4月份公寓新屋無成交案件，而舊屋公寓總價帶則以300～500萬元為主；透天厝的部分，新屋交易量極少，僅成交28件。且主要集中在南屯區，故購買主力帶偏高，以總價3000～4000萬元間為主，而舊屋交易則以總價1000～1500萬元間較為熱絡。

該月報更進一步分析，屋齡2年內之大樓新成屋交易狀況，本月交易主要集中在北屯區、東區與南區。

北屯區近6成之交易屬於「總太東方悅」個案，成交價約13.2萬－18.1萬元／坪，致該區均標略為下修，而頂標交易則多位於洲際棒球場周邊。

東區有「湖濱雙星」個案大量成交(約佔 47.3％），成交價落在23.5萬-28.9萬／坪，致均標以上價格明顯上升。

南區有5成交易屬同興協記「九悅」，成交價約21.8萬－28.6萬元／坪，受該案影響致全區價格走揚。 正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，繼3月份因季節性因素導致建物買賣登記量走低後，4月的登記棟數恢復基本水平，站上3000棟。

黃昭閔指出，成屋的交易量在第一季已陸續湧出，表現尚屬穩定，不過4月份出現使照量大於建照量的現象。他說，此意味著目前市場上新屋的供給量大增，而建商為求資金周轉，且受限建築法令及土地取得不易、開發速度趨緩等因素，未來房市主力市場將以去化餘屋為優先考量，也會出現讓利的趨勢。

(中國時報)