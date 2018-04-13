北歐原創 MR. LIVING物超所值

2018年04月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

北歐設計家具品牌「MR. LIVING居家先生」，3月底正式於台中開設第一間實體店，物超所值，銷售紅不讓。

MR. LIVING居家先生透過網路的力量，如今Facebook已經累積超過17萬粉絲，每月沙發銷售量超過300張，顛覆了傳統的家具市場。

MR. LIVING創辦人楊大成表示，透過與來自北歐、丹麥新銳設計團隊合作，並且與全球生產供應鏈共同研發、生產，去中間化的優勢，讓MR. LIVING能夠提供有質感、原創北歐品牌的精品。

他說，目前最熱銷的商品就是Henry小胖沙發，經由丹麥設計師與實木Oak框腳的設計，以及合理的價格，這張沙發已經替百個家庭打造他們理想中的客廳。

32歲科技新貴楊大成、林宇凡、賴柏仰是國中同學，3人放棄百萬年薪，創立網購家具MR. LIVING。成大水利及海洋工程研究所畢業的楊大成說，他原本在網路公司上班，創業緣起於自己要買家具。他說，好的家具太貴，年輕人買不起，開始思索如何省去中間的成本，為消費者謀福利。

楊大成指出，創業初期，3人到歐洲請設計師、代工廠，很多直接回絕，也有的要求一次要訂100張沙發，造成庫存壓力，根本無法成交。

他認為，品質好才是王道，秉持原創、工師精神，3人當空中飛人，每一批貨都到歐洲親自驗收，因此品質穩定；再加上大數據資料周轉、完銷，一個月賣出300張的沙發，去年營收已達6000萬元。

賴柏仰也強調，公司商品中，賣的最好是Henry三人座沙發，一張不到3萬元，第二名是全牛皮三人座沙發Bryant，不到5萬元，物超所值，難怪銷售紅不讓。

(中國時報)