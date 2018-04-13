北歐原創 MR. LIVING物超所值

3位科技人創立北歐設計家具品牌「MR. LIVING居家先生」，物超所值，銷售紅不讓。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

北歐設計家具品牌「MR. LIVING居家先生」，3月底正式於台中開設第一間實體店，物超所值，銷售紅不讓。

MR. LIVING居家先生透過網路的力量，如今Facebook已經累積超過17萬粉絲，每月沙發銷售量超過300張，顛覆了傳統的家具市場。

MR. LIVING創辦人楊大成表示，透過與來自北歐、丹麥新銳設計團隊合作，並且與全球生產供應鏈共同研發、生產，去中間化的優勢，讓MR. LIVING能夠提供有質感、原創北歐品牌的精品。

他說，目前最熱銷的商品就是Henry小胖沙發，經由丹麥設計師與實木Oak框腳的設計，以及合理的價格，這張沙發已經替百個家庭打造他們理想中的客廳。

32歲科技新貴楊大成、林宇凡、賴柏仰是國中同學，3人放棄百萬年薪，創立網購家具MR. LIVING。成大水利及海洋工程研究所畢業的楊大成說，他原本在網路公司上班，創業緣起於自己要買家具。他說，好的家具太貴，年輕人買不起，開始思索如何省去中間的成本，為消費者謀福利。

楊大成指出，創業初期，3人到歐洲請設計師、代工廠，很多直接回絕，也有的要求一次要訂100張沙發，造成庫存壓力，根本無法成交。

他認為，品質好才是王道，秉持原創、工師精神，3人當空中飛人，每一批貨都到歐洲親自驗收，因此品質穩定；再加上大數據資料周轉、完銷，一個月賣出300張的沙發，去年營收已達6000萬元。

賴柏仰也強調，公司商品中，賣的最好是Henry三人座沙發，一張不到3萬元，第二名是全牛皮三人座沙發Bryant，不到5萬元，物超所值，難怪銷售紅不讓。

(中國時報)

房市首季開紅盤 三大區續熱 銷售模範生 擅長打團體戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。