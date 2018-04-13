銷售模範生 擅長打團體戰

台中公益美村加盟店長朱鵬字（右一）表示，在業務團隊一起努力下，公司在永慶台中地區70多家分店中、人均績效居冠，士氣大增。圖／黃繡鳳

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中國時報
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房市景氣逐步回溫，也陸續傳出捷報。如去年業績長紅的鵬慶不動產，已拓展2家永慶不動產加盟店，年底前再展北屯店，備受同業矚目。

由鵬慶不動產投資的永慶不動產台中公益美村加盟店，日前歡慶開幕，近百坪的營業規模，賀客盈門，更增添商圈喜氣。

台中公益美村加盟店長朱鵬字（左圖右一）表示，在業務團隊一起努力下，公司在永慶台中地區70多家分店中、人均績效居冠，士氣大增。

朱鵬字進房仲之前，做了30份工作，他笑說，除了公務員之外，應該什麼都做過。就是擁有如此豐富的工作經驗，造就他的銷售佳績。在創業有成後，他仍然努力向上，只要有進修機會，從來不放棄。包括進空大，目前就讀逢甲大學建設學院碩士在職專班，成為同業眼中的模範生。

朱鵬字曾在逢甲開冷飲店，生意好，卻因店租成本高，僅維持1年就收店。之後，到大陸當業務，因掛念父母健康，6個月打包回家。返台後，進入知名連鎖品牌負責展店工作，卻碰到公司不發當初承諾的獎金，做了3個月便黯然離開。

一連串的不順遂，換十多份工作導致負債百萬元，朱鵬字的職場之路曲折坎坷。直到7年前成為房仲經紀人，一年便還清百萬元負債，扭轉了自己的人生。

他永遠感恩第一個成交的客戶。這個客戶先生在大陸工作，她獨立在台灣撫養孩子，跟5家仲介看過不少個案，除了挑剔還是挑剔，成為同業口耳相傳的「標籤人物」。不過朱鵬字用心聆聽她的買房需求，不厭其煩詢問客戶，對物件不滿意的理由，還主動提醒客戶要再考慮一下。

沒想到，「標籤人物」跟朱鵬字看過5間房子後，就買到心中理想的家。客戶選擇朱鵬字，除了喜歡他的誠懇，更看到認真與細心的特質，因此願意放下心防順利成交。

業績卓著，謙虛的朱鵬字卻表示，一切都是上帝功勞。憑藉著堅定的信仰，他不把服務業當作一份工作，而是志業，也堅持實現「幫助年輕人成長就是幫助自己」的心志。

他承諾同伴成功，勝過自己的成功。從業務行為中，陪伴團隊一起成長，建立出革命情感，終於達到多贏的目標。

(中國時報)

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