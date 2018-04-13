鬼才陸希傑 設計猶如探險

2018年04月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

設計鬼才陸希傑10日應臺中市建築經營協會邀請談「可以是建築，創新VS跨領域」。他將每個設計案當成是新的探險，透過無盡的創意演繹作品。

建築師出身的他不只擅長空間設計，近年來跨足產品設計也有亮眼的成績。2015年以《Ming’s Heart 明心見性》扶手椅，一舉奪下義大利家具品牌Poltrona Frau的國際設計大獎冠軍，驚豔精品家具界。

陸希傑畢業於東海大學建築系，同時也是台灣第一位取得英國AA建築聯盟碩士學位的學者。

他曾入選美國室內設計雜誌《INTERIOR DESIGN》75周年特輯全球「五位最具潛力設計師」之一、TID Award 2007－2010十大室內設計師。

返台後於1996年成立CJ STUDIO，投入建築、室內、家具、產品等設計領域，作品曾榮獲日本 JCD 設計大賞銀牌獎、國際室內設計聯盟 IFI 2007設計金獎、TID住宅空間金獎、Poltrona Frau Award 2015國際設計大賽冠軍，以及金點設計獎。

陸希傑認為，建築及設計並不是單純的藝術創造，而是一個社會事件、一個看世界的入口、一個無止盡的探險。因此，他將每個設計個案（無論大小）都視為一個新的探險，業主或使用者必須加入這一場探險。

臺中市建築經營協會理事長陳武華指出，陸希傑執業近20年，交出無數精彩作品。例如他長年為Aesop設計店面，地域橫跨台灣、香港、日本和馬來西亞，他這次精彩的分享，已經帶給會員無數的啟發。

(中國時報)